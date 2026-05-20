/TVK Vijay: ‘എല്ലാവരും മന്ത്രിസഭയിൽ വേണം’; വിജയ് മന്ത്രിസഭയിൽ സഹകരിക്കാൻ സഖ്യകക്ഷികളോട് ടിവികെ

TVK Vijay: പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആധവ് അർജുനയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്
വിജയ് മന്ത്രിസഭയിൽ സഹകരിക്കാൻ സഖ്യകക്ഷികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭരണകക്ഷിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം(TVK). പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആധവ് അർജുനയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സാമൂഹ്യനീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാക്കളും പാർട്ടികളും സഹകരിക്കണമെന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഗ്രഹമെന്ന് ആധവ് അർജുന വ്യക്തമാക്കി.
നിയമസഭാംഗങ്ങൾ മന്ത്രിസഭയിൽ ചേരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും സഖ്യകക്ഷികൾ മന്ത്രിസഭയിൽ ചേരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ, ഇടതുപാർട്ടികൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള പിന്തുണ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ തീരുമാനത്തെ ബഹുമാനിക്കുമെന്നും ഈ സർക്കാർ സാമൂഹ്യനീതിയുടെ സർക്കാരായിരിക്കും, ഞങ്ങൾ മതേതര നയത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമെന്നും ആധവ് അർജുന മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
വിടുതലൈ ചിരുതൈഗൽ കക്ഷി (VCK) നേതാവ് തിരുമാവളവനെ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാകാൻ പാർട്ടി (TVK) ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് (IUML) വിഭാഗത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക സഹോദരങ്ങളും മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർഥിക്കുന്നവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മന്ത്രിസഭ ഒരു കുടുംബം പോലെ ആയിരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും വിസികെ ആയാലും മുസ്ലിം ലീഗായാലും കോൺഗ്രസായാലും എല്ലാവരും മന്ത്രിസഭയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടികൾ ഒരു യോഗം ചേരുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ തീരുമാനം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
