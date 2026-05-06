Vijay Met Governor: ഇനി സിഎം വിജയ്! ​ഗവർണറെ കണ്ടു, സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അനുമതി തേടി; സത്യപ്രതിജ്ഞ നാളെ?

തമിഴ്നാട് ഗവർണറെ കണ്ട് തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) അധ്യക്ഷൻ വിജയ്. രാജ്ഭവനിലെത്തിയാണ് വിജയ് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കറെ കണ്ടത്. സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ക്ഷണം തേടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗവർണർക്ക് കത്ത് സമർപ്പിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാമെന്ന് വിജയ് അറിയിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ടിവികെ. ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 118 സീറ്റുകളാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. ടിവികെയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഡിഎംകെ - കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന് അവസാനമാകുകയാണ്. ടിവികെയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന നിബന്ധന വർഗീയ ശക്തികളെ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. കൂടാതെ, എഐഎഡിഎംകെയിലെ ഒരു വിഭാഗം എംഎൽഎമാരും വിജയ് യെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന സൂചനകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം തമിഴ്നാടിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം. ശുഭമുഹൂർത്തം കണക്കിലെടുത്ത് നാളെ രാവിലെ 10നും 11:15നും ഇടയിലാണ് ചടങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയംത്തിൽ വച്ചായിരിക്കും ചടങ്ങ് നടക്കുക. ഏകദേശം 5,000 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സ്റ്റേഡിയത്തിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വിവരം. രാവിലെ 6 മണിയോടെ സ്റ്റേഡിയം അധികൃതർ വേദി കൈമാറണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അതീവ സുരക്ഷാ പ്രാധാന്യമുള്ള ചടങ്ങായതിനാൽ പോലീസിന്റെ കർശന മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.
