  TVK Vijay: 'രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നത് ആരുടെയും അടിമയാകാനല്ല'; വിജയ്

TVK Vijay: 'രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നത് ആരുടെയും അടിമയാകാനല്ല'; വിജയ്

Vijay TVK: തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) ഭാരവാഹി യോഗത്തിലാണ് വിജയ്യുടെ പ്രതികരണം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 25, 2026, 05:10 PM IST
  • താൻ മുന്നണികൾക്കൊപ്പമില്ലെന്നും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു.
  • അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടമാണ് താൻ നടത്തുന്നതെന്നും ടിവികെയുടെ കടന്നുവരവ് തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സുപ്രധാന ഘട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

TVK Vijay: 'രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നത് ആരുടെയും അടിമയാകാനല്ല'; വിജയ്

രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ വന്നത് ആരുടേയും അടിമയാകാനല്ലെന്ന് ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്. തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) ഭാരവാഹി യോഗത്തിലാണ് വിജയ്യുടെ പ്രതികരണം. താൻ മുന്നണികൾക്കൊപ്പമില്ലെന്നും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടമാണ് താൻ നടത്തുന്നതെന്നും ടിവികെയുടെ കടന്നുവരവ് തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സുപ്രധാന ഘട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 

തന്നെ ആർക്കും സമ്മർദത്തിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നത് ആരുടെയും അടിമയാകാനല്ലെന്നും വിജയ് തുറന്നടിച്ചു. എഐഎഡിഎംകെ നേരിട്ടും ഡിഎംകെ രഹസ്യമായും ബിജെപിയുടെ അടിമകളായെന്നും എന്നാൽ താൻ ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്ക് തയ്യാറല്ലെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി തന്നെ പലരും വിലകുറച്ചു കാണുകയാണെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. 

നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരെപ്പോലെ അഴിമതി നടത്തി പണം സമ്പാദിക്കാൻ തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്നും തനിക്ക് അത്തരത്തിലൊരു പണത്തിന്‍റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും വിജയ് തുറന്നടിച്ചു. അഴിമതിമുക്ത ഭരണമാണ് തന്റെ പ്രധാന വാഗ്ദാനമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തനിച്ച് നിന്നാലും ജയിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള പടയാണ് ടിവികെ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർട്ടി ചിഹ്നമായി 'വിസിൽ' അവതരിപ്പിച്ച വിജയ്, 'കപ്പ് മുഖ്യം ബിഗിലേ' എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിസിലടിക്കുകയും ചെയ്തു. വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 'നടക്കപ്പോറത് ഒരു ജനനായക പോര്' ആണെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു.

