Karur Stampede Death Case: കരൂർ ദുരന്തം; സിബിഐക്ക് ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്‍യുടെ കത്ത്

Karur Stampede Death Case: അന്വേഷണത്തിലെ തുടർനടപടികൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വിജയ് കത്തയച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 16, 2026, 12:55 PM IST
  • നിയമം അനുസരിക്കുന്ന പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ അന്വേഷണവുമായി ഇതുവരെ സഹകരിച്ചു
  • തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്ക്‌ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നും വിജയ് കത്തില്‍ പറയുന്നു.

കരൂർ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐക്ക് കത്തയച്ച് ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്‍. അന്വേഷണത്തിലെ തുടർനടപടികൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വിജയ് കത്തയച്ചത്. ഇനി ചോദ്യം ചെയുമെങ്കിൽ ചെന്നൈയിലോ സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വച്ചാകണമെന്നും കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിയമം അനുസരിക്കുന്ന പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ അന്വേഷണവുമായി ഇതുവരെ സഹകരിച്ചുവെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്ക്‌ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നും വിജയ് കത്തില്‍ പറയുന്നു. കത്തിന്റെ പകർപ്പ് അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച സമിതി അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് അജയ് രാസ്തോഗിക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നലെ അടക്കം ഇതുവരെ മൂന്ന് തവണ വിജയ് ചോദ്യം ചെയ്‍ലിനു ഹാജരായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലെ സിബിഐ ആസ്‍ഥാനത്ത് നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ ഏഴ് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടുനിന്നിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ വിജയ് ഡൽഹിയില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ തുടരാതിരുന്നത് അനാവശ്യ പ്രചാരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനെന്നും ടിവികെ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബര്‍ 27ന് കരൂരില്‍ ടിവികെയുടെ റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേര്‍ക്കാണ് അന്ന് ജീവൻ നഷ്‍ടമായത്. സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദ്ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തില്‍ നിന്ന് സിബിഐ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. 

