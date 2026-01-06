TVK Ralley Stampede: ടിവികെ കരൂർ റാലി ദുരന്തം; നടന്‍ വിജയ്ക്ക് സമൻസ് അയച്ച് സിബിഐ

കരൂർ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ്ക്ക് സമൻസ് അയച്ച് സിബിഐ. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നും സമൻസിൽ പറയുന്നു. സിബിഐയുടെ ഡല്ഹി ഓഫീസിൽ ഈ മാസം 12ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഹാജരാകണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കരൂർ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ നടന്ന അന്വേഷണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിപ്പിച്ചത്.
നേരത്തെ കരൂർ ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ തമിഴ്നാട് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തോട് വിജയ് സഹകരിച്ചിരുന്നില്ല. വിജയ് കൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ദുരന്തത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.ടിവികെയുടെ പ്രചാരണ റാലിക്കിടെയാണ് കരൂരിൽ വൻ ദുരന്തമുണ്ടായത്. 2025 സെപ്റ്റംബർ 27 കരൂരിലെ റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് കുട്ടികളടക്കം 41 പേർ മരിച്ചിരുന്നു.
