Karur Tragedy: വിജയ്ക്ക് നേരെ ചെറുപ്പെറിയുന്ന ദൃശ്യം; കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ നിർണായ ദൃശ്യം പുറത്ത്- VIDEO

ചെന്നൈ: നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ് നടത്തിയ റാലിയിൽ കരൂരിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 41 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ നിർണായക ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. കരൂരിൽ ദുരന്തമുണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് വിജയ്ക്ക് നേരെ യുവാവ് ചെരുപ്പെറിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.
വിജയുടെ പിന്നിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ ചെരുപ്പെറിയുന്നത്. ചെരുപ്പെറിഞ്ഞത് ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകരാണെന്നാണ് ടിവികെയുടെ പരാതി. ഡിഎംകെ നേതാവ് സെന്തിൽ ബാലാജിയെ വിമർശിച്ചപ്പോഴാണ് ചെരുപ്പേറുണ്ടായത്.
പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിജയുടെ തലയ്ക്ക് സമീപത്ത് കൂടിയാണ് ചെരുപ്പ് പോകുന്നത്. ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെരുപ്പ് തട്ടിമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ചെരുപ്പ് എറിഞ്ഞയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഒരു യുവാവാണ് ചെരുപ്പ് എറിയുന്നതെന്ന് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. കോടതി കരൂർ വിഷയം നാളെ പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കരൂർ അപകടം ആസൂത്രിതമാണെന്നും ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും ടിവികെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
