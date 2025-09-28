English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TVK Vijay rally Stampede: കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ മരണം 40 ആയി; ഇന്നലെ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നേടി മടങ്ങിയയാൾ നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് മരിച്ചു

Tamil Nadu Stampede Death Toll: ഇന്നലെ പ്രാഥമിക ചികിത്സക്ക് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി പോയതിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 28, 2025, 05:33 PM IST
  • സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്
  • 111ഓളം പേർ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്

Read Also

  1. Karur TVK Rally Stampede: കരൂർ ദുരന്തം; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം, ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും

Trending Photos

Benefits of Basil: ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? തുളസി കഴിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
7
Health Benefits
Benefits of Basil: ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? തുളസി കഴിക്കൂ, ഗുണങ്ങൾ ഏറെ
Flaxseed: ഫ്ലാക്സ് സീഡിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും!
7
Health Benefits
Flaxseed: ഫ്ലാക്സ് സീഡിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും!
Gold Rate Kerala Today: പിന്നെയും കുതിപ്പ്; വീണ്ടും 85,000ന് അടുത്തേക്ക്, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: പിന്നെയും കുതിപ്പ്; വീണ്ടും 85,000ന് അടുത്തേക്ക്, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
TVK Vijay rally Stampede: കരൂർ ദുരന്തത്തിൽ മരണം 40 ആയി; ഇന്നലെ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നേടി മടങ്ങിയയാൾ നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് മരിച്ചു

ചെന്നൈ: നടനും ടിവികെ അധ്യക്ഷനുമായ വിജയുടെ റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 40 ആയി. ഇന്നലെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി പ്രാഥമിക ചികിത്സ തേടിയതിന് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി പോയ കരൂർ സ്വദേശി കവിൻ ആണ് മരിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഇന്നലെ പ്രാഥമിക ചികിത്സക്ക് ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി പോയി പിന്നീട് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു. ദുരന്തത്തിൽ പരിക്കേറ്റ 111ഓളം പേർ ചികിത്സയിലാണ്.

മരിച്ചവരെ എല്ലാവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മരിച്ചവരിൽ കൂടുതലും കരൂർ സ്വദേശികളാണ്. ദുരന്തത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പോലീസ് അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. ടിവികെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബുസി ആനന്ദ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സിടി നിർമൽ കുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

മുൻപ് ടിവികെ കരൂർ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെയും പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് കരൂരിൽ വിജയുടെ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയായ ടിവികെയുടെ റാലിക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് 40 പേർ മരിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

TVK Vijay rallystampedeകരൂർകരൂർ ദുരന്തംവിജയ്

Trending News