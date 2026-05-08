DMK-AIADMK കൈകോർക്കുമോ? 108 എംഎൽഎമാരും രാജിവെക്കുമെന്ന് TVK

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെയും എഐഎഡിഎംകെയും കൈകോർക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇവർ കൈകോർത്ത് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചാൽ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന്റെ 108 എംഎൽഎമാരും രാജിവെക്കുമെന്ന് ഭീഷണി ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ടിവികെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് തടയിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിഎംകെയും ഐഡിഎംകെയും സഖ്യചർച്ചകൽ ശക്തമാക്കിയായതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിജയ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ എഐഎഡിഎംകെ നേതാവ് എം.ജി.രാമചന്ദ്രൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ശക്തികേന്ദ്രമായതിനു സമാനമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഡിഎംകെയ്ക്ക് അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്താൻ തടസമുണ്ടാക്കുമെന്നും ഡിഎംകെ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ വിഭാഗം ഭയപ്പെടുന്നതായു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിജീവനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡിഎംകെയുമായി ചർച്ച നടത്താൻ എഐഎഡിഎംകെ സന്നദ്ധരായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഡിഎംകെയുടെ പിന്തുണയോടെ എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനും നീക്കമുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇതിനിടയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാന് ടിടിവി ദിനകരന് നയിക്കുന്ന അമ്മ മക്കള് മുന്നേറ്റ കഴകത്തിലെ ഒരേയൊരു എംഎല്എയായ എസ് കാമരാജിന്റെ പിന്തുണ ടിവികെ തേടിയിട്ടുണ്ട്. ടിവികെയ്ക്ക് സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കാന് മതിയായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്ന് ഗവര്ണറെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന് വിജയ്ക്ക് കഴിയിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാല് ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാന് കഴിയുമെന്നാണ് ടിവികെയുടെ പ്രതീക്ഷ.
