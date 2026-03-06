ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സുഖോയ്-30 എംകെ 1 യുദ്ധവിമാനം തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് പൈലറ്റുമാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ അനൂജ്, ഫ്ലൈറ്റ് ലഫ്റ്റനന്റ് പൂർവേശ് ദുരാഗ്കർ എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. അസമിലെ ജോർഹട്ടിൽ നിന്നും പറന്നുയർന്ന വിമാനവുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 7.42-ഓടെയാണ് നഷ്ടമായത്.
വിമാനത്തിനായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നതിനിടെ പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ച നിലയിലുള്ള വിമാനഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൈലറ്റുമാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്. റഡാറിൽ നിന്നും വിമാനം അപ്രത്യക്ഷമായ വിവരം പ്രതിരോധ വകുപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.