  • Sukhoi Su 30 Crash: ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സുഖോയ് യുദ്ധവിമാനം തകർന്നുവീണു; രണ്ട് പൈലറ്റുമാ‍ർക്ക് വീരമൃത്യു

Sukhoi Su 30 Crash In Assam: സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ അനൂജ്, ഫ്ലൈറ്റ് ലഫ്റ്റനന്റ് പൂർവേശ് ദുരാഗ്കർ എന്നിവരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 6, 2026, 11:51 AM IST
  • പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ച നിലയിലുള്ള വിമാനഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു
  • ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൈലറ്റുമാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്

ന്യൂ‍ഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സുഖോയ്-30 എംകെ 1 യുദ്ധവിമാനം തകർന്നുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് പൈലറ്റുമാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ അനൂജ്, ഫ്ലൈറ്റ് ലഫ്റ്റനന്റ് പൂർവേശ് ദുരാഗ്കർ എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. അസമിലെ ജോർഹട്ടിൽ നിന്നും പറന്നുയർന്ന വിമാനവുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 7.42-ഓടെയാണ് നഷ്ടമായത്.‌‌

വിമാനത്തിനായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുന്നതിനിടെ പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ച നിലയിലുള്ള വിമാനഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൈലറ്റുമാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്. റഡാറിൽ നിന്നും വിമാനം അപ്രത്യക്ഷമായ വിവരം പ്രതിരോധ വകുപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

