GST Meeting: രണ്ട് ദിവസത്തെ ജിഎസ്ടി കൗൺസില്‍ യോഗത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; ജിഎസ്ടി സ്ലാബുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കും

ന്യൂഡൽഹി: രണ്ടു ദിവസത്തെ ജിഎസ്ടി കൗൺസില് യോഗത്തിന് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ തുടക്കമാകും. യോഗത്തിൽ ജിഎസ്ടി സ്ലാബുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിലവിലുള്ള 4 സ്ലാബുകൾ രണ്ടാക്കണമെന്നാണ് മന്ത്രിതല സമിതിയുടെ ശുപാർശ.
കൗൺസിലിൽ നിരവധി ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടി കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും. ചെറിയ കാറുകൾ, സിമന്റ്, തുകൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ, പാക്കറ്റിലാക്കിയ ഭക്ഷണം, തുണിത്തരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ജിഎസ്ടി കുറഞ്ഞേക്കും. മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിനും ടേം ഇൻഷുറൻസിനുമുള്ള ജിഎസ്ടി എടുത്തു കളയണമെന്ന നിർദേശവും കൗൺസിൽ പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കേരളം അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വരുമാന നഷ്ടം നികത്താതെ തീരുമാനം എടുക്കരുതെന്നും കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ വാദിക്കും.
നിലവിലെ ജിഎസ്ടി നികുതി ഘടന അടിമുടി പൊളിച്ച് 90% നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കും വില കുറയും വിധം സമഗ്ര പരിഷ്കരണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സാധാരണക്കാരുടെ നികുതിഭാരം വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കുന്ന ശുപാർശകൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്ത് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ നാളെ വൈകുന്നേരം വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ദീപാവലി വിപണിയിൽ തന്നെ വിലക്കുറവ് ഉണ്ടാകണം എന്നതിനാൽ ഈ മാസം തന്നെ പുതിയ നികുതി സ്ലാബുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
