English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
Indian Ships Attacked: ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്ത് ഇറാൻ നാവിക സേന; ആവ‍ർത്തിച്ചാൽ ​ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ത്യ

Indian Ships Attacked In Hormuz Strait: പ്രകോപനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന് ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 19, 2026, 06:10 PM IST
  • രണ്ട് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി
  • ഒരു കപ്പലിന്റെ കാബിൻ ഗ്ലാസ് വെടിവെപ്പിൽ തകർന്നു

Read Also

ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇന്ത്യൻ എണ്ണക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാനിയൻ നാവികസേന വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി ഇന്ത്യ രംഗത്തെത്തി. ഇത്തരം പ്രകോപനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന് ഇന്ത്യ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

Add Zee News as a Preferred Source

സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ജീവനക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു കപ്പലിന്റെ കാബിൻ ഗ്ലാസ് വെടിവെപ്പിൽ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിൽ യുഎസ്, ഇസ്രയേൽ രാജ്യങ്ങളുമായി നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വഴി കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളിൽ നിന്ന് നികുതി ഈടാക്കാൻ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർ (ഐആർജിസി) ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നിലവിലെ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണം.

എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുള്ള ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും ഐആർജിസിയും വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളാണ് പുലർത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് ഇറാന്റെ യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐആർഐഎസ് ലാവൻ ഇന്ത്യയുടെ സഹായത്തോടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി തുടരുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്.

നേരത്തെ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്ത് വെച്ച് യുഎസ് അന്തർവാഹിനിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന മറ്റൊരു ഇറാനിയൻ കപ്പലിന് പകരമായാണ് ലാവൻ ഇന്ത്യയുടെ സഹായം തേടിയെത്തിയത്. ഈ കപ്പലിലെ ഭൂരിഭാഗം ജീവനക്കാരെയും ഇതിനകം മടക്കി അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏതാനും പേർ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും ഇറാഖിൽ നിന്നും ക്രൂഡ് ഓയിലുമായി വരികയായിരുന്ന 'ജഗ് അർണവ്', 'സാൻമാർ ഹെറാൾഡ്' എന്നീ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെയാണ് ശനിയാഴ്ച ആക്രമണമുണ്ടായത്.

ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് കപ്പലുകൾക്ക് യാത്ര തിരിച്ചുവിടേണ്ടി വന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇറാനിയൻ പ്രതിനിധിയെ നേരിട്ട് വിളിച്ചുവരുത്തി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെക്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ ഇറാൻ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഈ വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Hormuz StraitIranIndian Ships AttackedIndian Ships Attacked In Iran

Trending News