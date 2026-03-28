  • Strait Of Hormuz: രണ്ട് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ എൽപിജിയുമായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്നു

Strait Of Hormuz: രണ്ട് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ എൽപിജിയുമായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്നു

Hormuz Strait: ബിഡബ്ല്യു ടൈർ, ബിഡബ്ല്യു എൽമ് എന്നീ കപ്പലുകളാണ് ഇറാൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്ന് ഓമാൻ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 28, 2026, 08:20 PM IST
  • ശനിയാഴ്ച പുറത്തുകടന്ന രണ്ട് കപ്പലുകളിലുമായി 90,000 ടണ്ണിലധികം പാചകവാതകമാണുള്ളത്
  • നേരത്തെ നാല് ടാങ്കറുകൾ ഇത്തരത്തിൽ കടന്നുപോയിരുന്നു

Strait Of Hormuz: രണ്ട് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകൾ എൽപിജിയുമായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്നു

ന്യൂഡൽഹി: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ എൽപിജി കപ്പലുകൾ കൂടി സുരക്ഷിതമായി പുറത്തുകടന്നു. ബിഡബ്ല്യു ടൈർ, ബിഡബ്ല്യു എൽമ് എന്നീ ഇന്ത്യൻ പതാക വഹിക്കുന്ന ടാങ്കറുകളാണ് ഇറാൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് കടന്ന് നിലവിൽ ഓമാൻ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളെ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളായി പരിഗണിക്കുമെന്നും അവരുടെ കപ്പലുകൾക്ക് യാത്രാനുമതി നൽകുമെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണിത്. നേരത്തെ നാല് ടാങ്കറുകൾ ഇത്തരത്തിൽ കടന്നുപോയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച പുറത്തുകടന്ന രണ്ട് കപ്പലുകളിലുമായി 90,000 ടണ്ണിലധികം പാചകവാതകമാണുള്ളത്.

ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ മൊത്തം ഇറക്കുമതി ആവശ്യകതയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. റാസൽഖൈമയ്ക്ക് സമീപം നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ കപ്പലുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ് ഈ ടാങ്കറുകൾ. ബിഡബ്ല്യു ടൈർ ബിപിസിഎല്ലിനും ബിഡബ്ല്യു എൽമ് എച്ച്പിസിഎല്ലിനും വേണ്ടിയാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്.

ഇവ വൈകാതെ തന്നെ മുംബൈ, ന്യൂ മംഗലാപുരം തുറമുഖങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഹോർമുസ് മേഖലയിൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ 20 കപ്പലുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മേഖലയിൽ കുടുങ്ങിയ ഒഴിഞ്ഞ കപ്പലുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യ എൽപിജി ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ, ചൈന, റഷ്യ, ഇറാഖ്, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായാണ് കാണുന്നതെന്നും അതിനാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾക്ക് സുരക്ഷിത പാത ഒരുക്കുമെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ശത്രുരാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്കെതിരെയുള്ള കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

