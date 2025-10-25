Karnataka Accident News: കർണാടകയിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; രണ്ട് മലയാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ബെംഗളൂരു: കർണാടക ബേഗൂരിൽ മലയാളികൾ സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് രണ്ട് മരണം. മടക്കിമല സ്വദേശി കരിഞ്ചേരി ബഷീർ, ഭാര്യ നസീമ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ ലോറിയുമായി കൂടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മലേഷ്യയിൽ ടൂർ പോയി വരുമ്പോഴാണ് അപകടം. ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കാറിൽ മടങ്ങവേ ബേഗൂരിൽ വച്ച് ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം ഗുണ്ടൽപേട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കാറിൽ ഇവരുടെ ബന്ധുവായ ഷാഫി, ഭാര്യ ജസീറ, ഐസൺ എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരെ മൈസൂർ മണിപ്പാൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
