ആഢംബര കാറുകളിൽ നടുറോഡിൽ സ്റ്റണ്ട് നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ അറസ്റ്റിലായി. തെലങ്കാനയിലാണ് സംഭവം. തെലങ്കാന ഷംഷാബാദ് ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡിൽ ആഡംബര കാറുകളുപയോ​ഗിച്ച് അപകടകരമായ രീതിയിൽ അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തിയ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. രാജീവ്​ഗാന്ധി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് പോലീസിന്റേതാണ് നടപടി.

ഈ മാസം ഒമ്പതിനാണ് സംഭവം നടന്നത്. 25 വയസുകാരാണ് അറസ്റ്റിലായ യുവാക്കൾ. രാജേന്ദ്രന​ഗർ സ്വദേശി മൊഹമ്മദ് ഒബൈദുള്ള, മാലക്പേട്ട് സ്വദേശിയായ സൊഹൈർ സിദ്ദിഖി എന്നിവരാണ് പിടിയിലായതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ബിഎംഡബ്ല്യൂ, ഫോർച്യൂണർ കാറുകള്‍ ഉപയോ​ഗിച്ചായിരുന്നു വിദ്യാര്‍ഥികൾ കാർ സ്റ്റണ്ട് നടത്തിയത്.

