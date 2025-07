Jammu Kashmir Encounter: ജമ്മുകശ്മീരിൽ ഏറ്റമുട്ടലിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ വധിച്ച് സൈന്യം

ജമ്മുകശ്മീർ: ജമ്മുകശ്മീരിൽ രണ്ട് ലഷ്കർ ഇ ത്വയ്ബ ഭീകരരെ വധിച്ച് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം. ഒരു ഭീകരനെ പിടികൂടി. നിയന്ത്രണ രേഖയിലൂടെ നുഴഞ്ഞ് കയറാനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തി. ഓപ്പറേഷൻ ശിവശക്തിയുടെ ഭാ​ഗമായി ഭീകരർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഓപ്പറേഷൻ മഹാദേവിന് പിന്നാലെയാണ് സൈന്യം ഓപ്പറേഷൻ ശിവശക്തി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഓപ്പറേഷൻ മഹാദേവിൽ പഹൽ​ഗാമിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ മൂന്ന് ഭീകരരെ വധിച്ചിരുന്നു. ജമ്മുകശ്മീരിലെ പൂ‍ഞ്ചിൽ ചിലരെ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൈന്യം തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്. ഇതിനിടെ ഏറ്റമുട്ടലുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. രണ്ട് ലഷ്കർ ഇ ത്വയ്ബ ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു.

#UPDATE | Operation Shivshakti | Indian Army eliminated two terrorists attempting to infiltrate across the Line of Control. Swift action and accurate firepower thwarted the nefarious designs. Three weapons have been recovered. Synergistic and synchronised intelligence inputs from… https://t.co/lMfNU7rGQh pic.twitter.com/JbwM8YnrMM

— ANI (@ANI) July 30, 2025