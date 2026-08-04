ചെന്നൈ: കാവേരി നദീതല തർക്ക വിഷയത്തിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജോസഫ് സി വിജയ്നെ വിമർശിക്കുന്നതിനിടയിൽ നടി തൃഷയെ കുറിച്ച് ദ്വയാർത്ഥ പരാമർശം നടത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിയനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത തമിഴ്നാട് പോലീസ്.
മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി എന്ന പരാതിയിൽ ഉദയനിധിക്കെതിരെ 6 വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ഇതിനു ശേഷമാണ് അറസ്റ്റുചെയ്യാനായി നീലാങ്കരയിലെ ഉദയനിധിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോലീസെത്തിയത്. ഇതിനിടയിൽ അറസ്റ്റ് തടയാൻ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഡിഎംകെ അടിയന്തര ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് നാളെ 12 മണി വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനിടെയായിരുന്നു ഉദയനിധിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.
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