Tamil Nadu News: ഇനി വിജയ് vs ഉദയനിധി; തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

Tamil Nadu News: ഡിഎംകെ നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവായി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 10, 2026, 10:02 PM IST
  • ഇന്ന് ചേർന്ന ഡിഎംകെ നിയമസഭാകക്ഷി യോഗമാണ് ഉദയനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
  • ഇതോടെ സഭയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഉദയനിധി 17-ാം തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകും.

തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാൻ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ. ഡിഎംകെ നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവായി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇന്ന് ചേർന്ന ഡിഎംകെ നിയമസഭാകക്ഷി യോഗമാണ് ഉദയനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ദിവസം തന്നെ ഉദയനിധിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ ഡിഎംകെയിൽ തലമുറ മാറ്റം കൂടിയാണ് സംഭവിച്ചത്. മുതിർന്ന നേതാവ് കെ എൻ നെഹ്‌റുവാണ് നിയമസഭാകക്ഷി ഉപനേതാവ്. 

ഇതോടെ സഭയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഉദയനിധി 17-ാം തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകും. ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ വിജയ് തമിഴ്‌നാടിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഡിഎംകെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചെപ്പോക്ക്-തിരുവല്ലിക്കേണി നിയമസഭാ സീറ്റിൽ ടി.വി.കെ.യിലെ സെൽവം ഡി.ക്കെതിരേ 7140 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഉദയനിധി ജയിച്ചത്. സെൽവം 55,852 വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ ഉദയനിധി 62,992 വോട്ടുകൾ നേടി.

Udayanidhi StalinCM VijayOpposition LeaderTamil Nadu

