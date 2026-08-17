/UGC Net Exam: യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷയിലെ പിഴവ്: മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ പുനഃപരീക്ഷ നടത്താൻ എൻടിഎ

ന്യൂഡൽഹി: യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷയിലുണ്ടായ ഗുരുതര പിഴവുകളെ തുടർന്ന് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ പുനഃപരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസി (എൻടിഎ). ഇംഗ്ലീഷ്, കൊമേഴ്സ്, സോഷ്യോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 9, 10 തിയതികളിലായി പരീക്ഷ നടക്കും. സെപ്റ്റംബർ 9ന് രാവിലെ 9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ഒന്നാം ഷിഫ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷും, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഷിഫ്റ്റിൽ (3 മുതൽ 6 വരെ) കൊമേഴ്സ് പരീക്ഷയും നടക്കും. സോഷ്യോളജി പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 10ന് രാവിലെ 9 മുതൽ 12 വരെയായിരിക്കും നടക്കുക.
പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് എൻടിഎ പുനഃപരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഉത്തരസൂചിക പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളിലെ ഗുരുതരമായ പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് വിഷയം പരിശോധിക്കാൻ എൻടിഎ പ്രത്യേക ആഭ്യന്തരസമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. സമിതി നടത്തിയ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതികൾ ന്യായമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ പുനഃപരീക്ഷ നടത്താൻ ശുപാർശ നൽകുകയുമായിരുന്നു.
പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ വസ്തുതാപരമായ തെറ്റുകളും ടൈപ്പിംഗ് പിഴവുകളും പരിഭാഷയിലെ പോരായ്മകളും വ്യാപകമായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ചോദ്യങ്ങളുടെ വാചകഘടനയിലും വ്യാകരണത്തിലും വരുത്തിയ തെറ്റുകൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഏറെ വലച്ചു. മുൻവർഷങ്ങളിലെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ അതേപടി ആവർത്തിച്ചതും അപാകതയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ദേശീയതലത്തിൽ നടത്തുന്ന മുൻനിര പരീക്ഷയിൽ എൻടിഎയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഇത്തരം ഗുരുതര വീഴ്ചകൾക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്.
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