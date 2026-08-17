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UGC Net Exam: യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷയിലെ പിഴവ്: മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ പുനഃപരീക്ഷ നടത്താൻ എൻടിഎ

ചോദ്യപേപ്പറിൽ ഗുരുതരമായ പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പുനഃപരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനമായത്. എൻടിഎക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു.

Written ByKarthika V
Published: Aug 17, 2026, 06:31 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:53 AM IST
UGC Net Exam: യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷയിലെ പിഴവ്: മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ പുനഃപരീക്ഷ നടത്താൻ എൻടിഎ
Image Credit: NTA | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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UGC Net Exam: യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷയിലെ പിഴവ്: മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ പുനഃപരീക്ഷ നടത്താൻ എൻടിഎ
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