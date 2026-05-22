/Umar Khalid: ഉമര്‍ ഖാലിദിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കോടതി; മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം... ആരാണ് ഉമര്‍ ഖാലിദ്?

Umar Khalid: 2020 ദില്ലി കലാപ കേസിൽ ആയിരുന്നു ജെഎൻയു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ഉമർ ഖാലിദിനെ യുഎപിഎ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്
ഡല്ഹി: ദില്ലി കലാപ കേസില് ജയിലില് കഴിയുന്ന ഉമര് ഖാലിദിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. മാതാവിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജൂണ് ഒന്നാം തീയ്യതി മുതല് മൂന്നാം തീയ്യതി വരെയാണ് ജാമ്യം. ജസ്റ്റിസ് പ്രതിഭ എം സിങ്ങും ജസ്റ്റിസ് മധു ജെയ്നും അടങ്ങുന്ന ഡിവിഷന് ബഞ്ചാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. 15 ദിവസത്തെ ഇടക്കാല ജാമ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഉമര് ഖാലിദ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളില് സംബന്ധിക്കാനും മാതാവിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. ജൂണ് 2 ന് ആണ് ഉമര് ഖാലിദിന്റെ മാതാവിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ.
ആരാണ് ഉമര് ഖാലിദ്
ആക്ടിവിസ്റ്റും ജവഹര് ലാല് നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാര്ത്ഥിയും ആയിരുന്നു ഉമര് ഖാലിദ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയന് നേതാവും ആയിരുന്നു. നദീം ഖാനുമായി ചേര്ന്ന് 2017 ല് യുണൈറ്റഡ് എഗെയ്ന്സ്റ്റ് ഹേറ്റ് എന്ന ഒരു കാമ്പയിന് നേതൃത്വം നല്കിയിരുന്നു. ആള്ക്കൂട്ട കൊലകള്ക്കെതിരെ ആയിരുന്നു ഇത്.
ആദ്യ അറസ്റ്റ്
2016 ഫെബ്രുവരിയില് ആണ് ഉമര് ഖാലിദ് ആദ്യമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ജെഎന്യുവില് നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തില് രാജ്യവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങള് വിളിച്ചു എന്ന കേസിലാണ് ദില്ലി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പാര്ലമെന്റ് ആക്രമണ കേസിലെ പ്രതി അഫ്സല് ഗുരുവിനെ തൂക്കിക്കൊന്നതിനെതിരെ ആയിരുന്നു പ്രതിഷേധം. പിന്നീട് ഉമര് ഖാലിദിനെ ജാമ്യത്തില് വിടുകയും ചെയ്തു.
ദില്ലി കലാപ കേസ്
അതിന് ശേഷം ദില്ലി കലാപ കേസിലാണ് ഉമര് ഖാലിദ് വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. 2020 ല് നടന്ന ദില്ലി കലാപത്തില് ഉമര് ഖാലിദിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു യുഎപിഎ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രാഷ്ട്രീയ കുറ്റവാളി എന്ന നിലയില് തിഹാര് ജയിലില് ആയിരുന്നു ഉമറിനെ പാര്പിച്ചിരുന്നത്.
ഈ കേസില് ഉമര് ഖാലിദിന് തുടര്ച്ചയായി ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് ദേശീയ തലത്തില് തന്നെ വലിയ വിമര്ശനങ്ങള്ക്കും വഴിവച്ചു.
