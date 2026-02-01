English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ആയുർവേദ മേഖലയിലും അനിമേഷൻ, വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ്, ​ഗെയിമിങ് മേഖലയിലും കിടിലം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലെ അനിമേഷൻ,വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ്, ​ഗെയിമിങ് മേഖലയിലും വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടായി

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 1, 2026, 01:10 PM IST
  • ത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ ആയൂർവേദ മേഖലയ്ക്ക് കൈതാങ്ങ്
  • മൂന്ന് പുതിയ ഓൾ ഇന്ത്യ ആയുർവേദ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്

  1. Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: രാജ്യത്തിന് 7 അതിവേഗ റെയിൽപ്പാതകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി; ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് അവഗണന

Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ആയുർവേദ മേഖലയിലും അനിമേഷൻ, വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ്, ​ഗെയിമിങ് മേഖലയിലും കിടിലം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി: ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ ആയൂർവേദ മേഖലയ്ക്ക് കൈതാങ്ങ്. മൂന്ന് പുതിയ ഓൾ ഇന്ത്യ ആയുർവേദ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

Also Read: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: രാജ്യത്തിന് 7 അതിവേഗ റെയിൽപ്പാതകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി; ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് അവഗണന

ഇത് കൂടാതെ 5 മേഖല മെഡിക്കൽ ഹബുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ബജറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി. മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിനായി സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത്. യോഗ, വെൽനസ് സ്കീമുകൾക്കാറായി ഒന്നര ലക്ഷം കെയർ ഗിവർമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ഹബുകൾ തൊഴിലവസരങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാകുമെന്നും. ആയുർവേദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്‌ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്നും. മരുന്ന് ചെടികൾ വളർത്തുന്നവർക്കും സംസ്കരിക്കുന്നവർക്കും സഹായ പദ്ധതിയും ബജറ്റിലുണ്ട്. ആയുഷ് ഫാർമസികളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തും. ഗവേഷണത്തിനും പരിശോധനകൾക്കും കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണലുകളെ നിയോഗിക്കുമെന്നും ബജറ്റിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്

അതേസമയം ഇന്ത്യയിലെ അനിമേഷൻ,വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ്, ​ഗെയിമിങ് മേഖലയിലും വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടായി. 2 മില്യൺ പ്രൊഫഷണലുകളെ 2030 ഓടെ ആവശ്യമുള്ള മേഖലയാണിത്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് ടെക്നോളജി ഇതിനായി പിന്തുണ നൽകും. എവിജിസി കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ലാബുകൾ 15,000 സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലും 500 കോളേജുകളിലും സ്ഥാപിക്കും.

