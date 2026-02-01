Union Budget 2026: കാൻസർ, പ്രമേഹം മരുന്നുകളുടെ വില കുറയുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ

കാൻസർ, പ്രമേഹം എന്നീ രോഗങ്ങള്ക്കുള്ള മരുന്നുകളുടെ വില കുറയുമെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ. മറ്റ് വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സകളുടെയും മരുന്നുകളുടെയും വിലയും കുറയുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിനിടെയാണ് നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ പ്രഖ്യാപനം. പ്രമേഹം, കാൻസർ തുടങ്ങിയ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് 2026ലെ ബജറ്റിലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മുൻഗണനയാണെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
17 മരുന്നുകൾക്ക് അടിസ്ഥാന കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഒഴിവാക്കാനും, പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ, ഭക്ഷണം എന്നിവയുടെ വ്യക്തിഗത ഇറക്കുമതിക്കുള്ള തീരുവ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പട്ടികയിലേക്ക് ഏഴ് രോഗങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ മേഖലയാക്കായി അഞ്ച് പ്രാദേശിക മെഡിക്കൽ ഹബ്ബുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ഇതുവഴി മെഡിക്കൽ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
