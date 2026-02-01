Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റ് ലുക്ക്; കാഞ്ചീവരം സാരിയിൽ ധനമന്ത്രി

കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ 2026-27 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൽ എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ധനമന്ത്രിയുടെ സാരിയാണ് ചർച്ചാവിഷയം.
Also Read: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന്; പ്രതീക്ഷയിൽ കേരളം; അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയും എയിംസും പ്രഖ്യാപിക്കുമോ?
എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 1 ന് രാജ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലാണ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. പാർലമെന്റിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധനമന്ത്രി സീതാരാമന്റെ സാരി ലുക്ക് പൊതുവെ ചർച്ചയാകാറുണ്ട്. ധനമന്ത്രി പലപ്പോഴും കൈത്തറി സാരികൾ ധരിക്കാറുണ്ട്. അവർ ധരിക്കുന്ന കൈത്തറി സാരികളുടെ നിറങ്ങൾ, ഡിസൈനുകൾ, പ്രാദേശിക കരകൗശല വിദഗ്ധർ എന്നിവ ശരിക്കും ചർച്ചയാകാറുമുണ്ട്.
ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റ് ദിനത്തിലും ധനമന്ത്രിയുടെ സാരി ചർച്ചയാകുകയാണ്. ഇത്തവണ ഒരു കടും പർപ്പിൾ സാരിയാണ് ധനമന്ത്രി ധരിച്ചത്. ഈ ലുക്ക് ഗൗരവമേറിയതും പരമ്പരാഗതവുമായ ഒരു ലുക്കിനെ തികച്ചും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. കടും പർപ്പിൾ സാരിയിൽ ലളിതമായ ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട്. ഈ സാരിയുടെ സവിശേഷത അറിയാം.
ഇത്തവണ ധനമന്ത്രി കൈകൊണ്ട് നെയ്ത പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള കാഞ്ചീവരം സിൽക്ക് സാരിയാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഈ സാരി ശരിക്കും രാജകീയ ഐറ്റം ആണ്. സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ ഈ സാരി ധരിക്കുന്നു. അവരുടെ സാരിയിൽ ഒരു ചെക്ക് പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. സ്വർണ്ണ നൂൽ ഡിസൈൻ സാരിക്ക് മനോഹരമായ ഒരു ലുക്ക് നൽകുന്നു. പർപ്പിൾ സാരിയിലെ സ്വർണ്ണവും നീലയും നിറത്തിലുള്ള ബോർഡർ അതിന്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ധനമന്ത്രിയുടെ സാരി ലുക്കിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാരിയ്ക്കൊപ്പം ഷാളും അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കാഞ്ചീവരം സാരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? (What is the specialty of a Kanjeevaram saree?)
ശുദ്ധമായ മൾബറി സിൽക്ക്, സ്വർണ്ണ-വെള്ളി സാരി വർക്ക്, കനത്ത ഘടന എന്നിവയ്ക്ക് കാഞ്ചീവരം അല്ലെങ്കിൽ കാഞ്ചീപുരം സാരികൾ പ്രസിദ്ധമാണ്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ കാഞ്ചീവരം സാരികൾ കൈകൊണ്ട് നെയ്തെടുക്കുന്നു. ഒരു സാരി നിർമ്മിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം വളരെ കൂടുതലാണ്. കോർവൈ ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചാണ് കാഞ്ചീവരം സാരികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. സാരിയും ബോർഡറും വെവ്വേറെ നെയ്തെടുക്കുന്നു, പല്ലു പെറ്റ്നി ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.