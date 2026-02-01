English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നടക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി 1 ഞായറാഴ്ച ഓഹരി വിപണി തുറക്കുമോ?

Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നടക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി 1 ഞായറാഴ്ച ഓഹരി വിപണി തുറക്കുമോ?

Union Budget 2026:  ഫെബ്രുവരി 1 ആയ ഇന്ന്  ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ലോക്‌സഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും. ഈ ദിവസം ഓഹരി വിപണി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് സംബന്ധിച്ച് NSE ഔദ്യോഗിക സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 1, 2026, 09:54 AM IST
  • ഫെബ്രുവരി 1 ആയ ഇന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ലോക്‌സഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും
  • ബജറ്റ് ദിനത്തിൽ വിപണി സംബന്ധിച്ച് എൻ‌എസ്‌ഇ ഒരു ഔദ്യോഗിക സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്
  • ഫെബ്രുവരി 1 ഞായറാഴ്ച ഓഹരി വിപണികൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്

Read Also

  1. പാര്‍ലിമെന്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന്‍ തുടക്കം: നിര്‍ണായക കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നാളെ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിന് ബ്രേക്കിട്ട് താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില; ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്, നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിന് ബ്രേക്കിട്ട് താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില; ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്, നിരക്കറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: വൻ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വൻ വർധനവിന് പിന്നാലെ സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Kerala KR-740 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-740 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? സുവ‍ണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്; ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result Today
Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആർക്ക്? സുവ‍ണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്; ഫലം അറിയാം
Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നടക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി 1 ഞായറാഴ്ച ഓഹരി വിപണി തുറക്കുമോ?

Union Budget 2026: 2026 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ബജറ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. പതിവുപോലെ ഫെബ്രുവരി 1 നാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഫെബ്രുവരി 1 ഞായറാഴ്ചയാണ്. ആ ദിവസം ഓഹരി വിപണികൾ അടച്ചിടുമോ? അതോ വ്യാപാരത്തിനായി തുറക്കുമോ? എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ഏറെയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: ഒരു ഇടക്കാല ബജറ്റടക്കം നിർമല സീതാരാമന്റെ തുടർച്ചയായ ഒൻപതാമത്തെ ബജറ്റ് ഇന്ന് 11 മണിക്ക്

NSE സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്

ബജറ്റ് ദിനത്തിൽ വിപണി സംബന്ധിച്ച് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് (എൻ‌എസ്‌ഇ) ഒരു ഔദ്യോഗിക സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ഫെബ്രുവരി 1 ഞായറാഴ്ച ഓഹരി വിപണികൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഫെബ്രുവരി 1 ന് ലോക്‌സഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും. ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിലും ഫെബ്രുവരി 1 ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് കാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

ധനനയത്തെയും സാമ്പത്തിക വിപണികളെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സുപ്രധാന ചടങ്ങാണ് ഈ ബജറ്റെന്നും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അതേദിവസം വിപണികള്‍ പതിവ് സമയക്രമം പാലിക്കുന്നുവെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് രാവിലെ 9.15 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 3.30 വരെ പ്രവര്‍ത്തനം തുടരും.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയേറും

മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം ബജറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.  ആദ്യമായാണ് ഒരു ഞായറാഴ്ച ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുനന്ത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇന്നത്തെ ബജറ്റിനുണ്ട്.

ഒരു ഇടക്കാല ബജറ്റടക്കം നിർമല സീതാരാമന്റെ തുടർച്ചയായ ഒൻപതാമത്തെ ബജറ്റാണിത്.  ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചവരുടെ പട്ടികയിൽ പി.ചിദംബരത്തിനൊപ്പം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തും. ഏറ്റവും അധികം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് മൊറാർജി ദേശായിയാണ്. 10 തവണയാണ് അദ്ദേഹം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

budget 2026Union Budget 2026Nirmala SitharamanNSEStock market

Trending News