Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നടക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി 1 ഞായറാഴ്ച ഓഹരി വിപണി തുറക്കുമോ?

Union Budget 2026: 2026 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ബജറ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. പതിവുപോലെ ഫെബ്രുവരി 1 നാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഫെബ്രുവരി 1 ഞായറാഴ്ചയാണ്. ആ ദിവസം ഓഹരി വിപണികൾ അടച്ചിടുമോ? അതോ വ്യാപാരത്തിനായി തുറക്കുമോ? എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ഏറെയാണ്.
NSE സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്
ബജറ്റ് ദിനത്തിൽ വിപണി സംബന്ധിച്ച് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് (എൻഎസ്ഇ) ഒരു ഔദ്യോഗിക സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 1 ഞായറാഴ്ച ഓഹരി വിപണികൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഫെബ്രുവരി 1 ന് ലോക്സഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും. ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിലും ഫെബ്രുവരി 1 ന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് കാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.
ധനനയത്തെയും സാമ്പത്തിക വിപണികളെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സുപ്രധാന ചടങ്ങാണ് ഈ ബജറ്റെന്നും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അതേദിവസം വിപണികള് പതിവ് സമയക്രമം പാലിക്കുന്നുവെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് രാവിലെ 9.15 മുതല് വൈകീട്ട് 3.30 വരെ പ്രവര്ത്തനം തുടരും.
മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ മൂന്നാം ബജറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ആദ്യമായാണ് ഒരു ഞായറാഴ്ച ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുനന്ത് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇന്നത്തെ ബജറ്റിനുണ്ട്.
ഒരു ഇടക്കാല ബജറ്റടക്കം നിർമല സീതാരാമന്റെ തുടർച്ചയായ ഒൻപതാമത്തെ ബജറ്റാണിത്. ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചവരുടെ പട്ടികയിൽ പി.ചിദംബരത്തിനൊപ്പം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തും. ഏറ്റവും അധികം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് മൊറാർജി ദേശായിയാണ്. 10 തവണയാണ് അദ്ദേഹം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്.
