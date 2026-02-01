ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ നാളികേര കര്ഷകരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നതില് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് അതീവ ശ്രദ്ധ നല്കുന്നുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി നിര്മല സീതാരാമന് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തില് വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്ത് നാളികേര ഉല്പാദനത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇന്ത്യയില് ഏകദേശം പത്ത് ദശലക്ഷത്തോളം കര്ഷകര് ഈ മേഖലയെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉല്പാദനക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി പ്രത്യേക പദ്ധതിക്ക് സര്ക്കാര് രൂപം നല്കും. പ്രധാനമായും തീരദേശ മേഖലയിലെ നാളികേര, കൊക്കോ, കശുവണ്ടി കര്ഷകര്ക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള പിന്തുണയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉല്പാദനക്ഷമത കുറഞ്ഞ തെങ്ങുകള് മാറ്റി പുതിയവ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാനും ഉയര്ന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ഇനങ്ങള് വികസിപ്പിക്കാനും കര്ഷകര്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കും.
ഇന്ത്യന് നാളികേരത്തിന്റെ വിപണി മൂല്യവും ആഗോള തലത്തിലുള്ള മത്സരക്ഷമതയും ഉയര്ത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന്റെ വളര്ച്ചയ്ക്കായി പ്രത്യേക പാക്കേജും മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തി കശുവണ്ടി കയറ്റുമതി ഉയര്ത്താനാണ് സര്ക്കാര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
2030-ഓടെ ഇന്ത്യന് കശുവണ്ടിയെയും കൊക്കോയെയും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ പ്രീമിയം ബ്രാന്ഡുകളാക്കി മാറ്റുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് സര്ക്കാര് നീങ്ങുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിനും ബജറ്റില് ഊന്നല് നല്കുന്നു. ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ വനിതാ സംരംഭകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി 'ഷീ മാര്ട്ട്' പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്ലസ്റ്റര് തലത്തിലുള്ള ഫെഡറേഷനുകള്ക്ക് കീഴിലായിരിക്കും ഇവ പ്രവര്ത്തിക്കുക.
സാധാരണ ജീവനക്കാര് എന്ന നിലയില് നിന്നും സംരംഭങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥര് എന്ന പദവിയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ ഉയര്ത്തുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായവും ലഭ്യമാക്കും. കൂടാതെ, ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ തൊഴില് നൈപുണ്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അവര്ക്ക് മാന്യമായ ഉപജീവനമാര്ഗം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി 'ദിവ്യാംഗന് കൗശല് യോജന' എന്ന പദ്ധതിക്കും കേന്ദ്രസര്ക്കാര് തുടക്കം കുറിക്കും.
