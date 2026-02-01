Union Budget 2026: പുതിയ നികുതി നിരക്കുകൾ; പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും പാൻ മസാലയ്ക്കും ഇന്ന് മുതൽ വില വർധിക്കും

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും പാൻ മസാലയ്ക്കും ഇന്നുമുതൽ വിലവർധനവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. നികുതി ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതൽ പുതുക്കിയ വില നിലവിൽ വരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ പാൻ മസാലയ്ക്ക് ആരോഗ്യ, ദേശീയ സുരക്ഷാ സെസും എക്സൈസ് തീരുവയും സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2017-ൽ ജിഎസ്ടി നടപ്പിലാക്കിയത് മുതൽ നിലനിന്നിരുന്ന 28 ശതമാനം നികുതിയും കോമ്പൻസേഷൻ സെസും അടങ്ങുന്ന പഴയ സംവിധാനത്തിന് പകരമായാണ് പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥ വരുന്നത്.
പുതിയ നിയമപ്രകാരം 1000 സിഗരറ്റുകൾക്ക് അവയുടെ ഡിസൈനും പ്രത്യേകതകളും അനുസരിച്ച് 2,050 രൂപ മുതൽ 8,500 രൂപ വരെയാകും എക്സൈസ് തീരുവ. സിഗററ്റിന്റെ നീളവും ഇനവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് 11,000 രൂപ വരെ ഉയർന്നേക്കാം.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, 65 മില്ലീമീറ്റർ വരെയുള്ള ഫിൽട്ടർ ഇല്ലാത്ത ചെറിയ സിഗരറ്റുകൾക്ക് ഒന്നിന് 2.05 രൂപയും ഫിൽട്ടർ ഉള്ളവയ്ക്ക് 2.10 രൂപയും എക്സൈസ് തീരുവ ഈടാക്കും. ഇടത്തരം സിഗരറ്റുകൾക്ക് നാല് രൂപയും നീളമുള്ളവയ്ക്ക് 5.40 രൂപയും വീതമായിരിക്കും അധിക ബാധ്യത.
ഇതോടെ സിഗരറ്റുകളുടെ നികുതി ഭാരം 50-55 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 60-70 ശതമാനമായി വർധിക്കും. നിലവിൽ 18 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സിഗരറ്റുകൾക്ക് ഭാവിയിൽ 70 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നൽകേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
സിഗരറ്റിന് പുറമെ മറ്റ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും പാൻ മസാലയ്ക്കും വില കൂടും. അസംസ്കൃത പുകയിലയ്ക്ക് 60-70 ശതമാനം വരെയും ഇ-സിഗരറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിക്കോട്ടിൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 100 ശതമാനവുമാണ് നികുതി വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാൻ മസാല, ഗുട്ക തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ആരോഗ്യ-ദേശീയ സുരക്ഷാ സെസും ബാധകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെങ്കിലും, നികുതി വർധനവ് വ്യാജ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനും കള്ളക്കടത്തിനും വഴിവെച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്കയും ഉയരുന്നുണ്ട്. അമിതമായ വിലക്കയറ്റം സാധാരണക്കാരെ വില കുറഞ്ഞതും നിയമവിരുദ്ധവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തേടിപ്പോകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
