Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: രാജ്യത്തിന് 7 അതിവേഗ റെയിൽപ്പാതകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി; ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് അവഗണന

ന്യൂഡൽഹി: മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെബജറ്റ് അവതരണം പലർലമെന്റിൽ തുടരുകയാണ്. ഇത്തവണ 7 അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴികളാണ് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also Read: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേരളത്തിനായി ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം; കേരളം അടക്കം നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പുതിയ ധാതു ഇടനാഴി
ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് അവഗണന തന്നെയാണ്. നിലവിൽ മുംബൈ-പൂനൈ, പൂനൈ-ഹൈദരാബാദ്, ഹൈരാബാദ്-ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്-ചെന്നൈ, ചന്നൈ-ബെംഗളൂരു, ഡൽഹി-വാരാണസി, വാരാണസി-സിലിഗുരി എന്നിവയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ച 7 ഹായ് സ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോറുകൾ. ഇത് എന്ന് എംപിമാർ മുറവിളി കൂടിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.
എന്നാൽ ഇത്തവണ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിനായി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേരളം അടക്കം നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ധാതു ഇടനാഴിയാണ് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പദ്ധതിക്കായി കേരളം,തമിഴ്നാട്,ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, ഒഡീഷ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.