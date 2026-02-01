English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: രാജ്യത്തിന് 7 അതിവേഗ റെയിൽപ്പാതകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി; ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് അവഗണന

Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: രാജ്യത്തിന് 7 അതിവേഗ റെയിൽപ്പാതകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി; ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് അവഗണന

ഇത്തവണ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിനായി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 1, 2026, 12:31 PM IST
  • മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെബജറ്റ്‌ അവതരണം പലർലമെന്റിൽ തുടരുകയാണ്
  • ഇത്തവണ 7 അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴികളാണ് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്

  1. Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റ് ലുക്ക്; കാഞ്ചീവരം സാരിയിൽ ധനമന്ത്രി

Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: രാജ്യത്തിന് 7 അതിവേഗ റെയിൽപ്പാതകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി; ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് അവഗണന

ന്യൂഡൽഹി: മൂന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെബജറ്റ്‌ അവതരണം പലർലമെന്റിൽ തുടരുകയാണ്.  ഇത്തവണ 7 അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴികളാണ് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേരളത്തിനായി ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം; കേരളം അടക്കം നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പുതിയ ധാതു ഇടനാഴി

ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് അവഗണന തന്നെയാണ്.  നിലവിൽ മുംബൈ-പൂനൈ, പൂനൈ-ഹൈദരാബാദ്, ഹൈരാബാദ്-ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്-ചെന്നൈ, ചന്നൈ-ബെംഗളൂരു, ഡൽഹി-വാരാണസി, വാരാണസി-സിലിഗുരി എന്നിവയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ച 7 ഹായ് സ്പീഡ് റെയിൽ കോറിഡോറുകൾ. ഇത് എന്ന് എംപിമാർ മുറവിളി കൂടിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.

എന്നാൽ ഇത്തവണ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിനായി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേരളം അടക്കം നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ധാതു ഇടനാഴിയാണ് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പദ്ധതിക്കായി കേരളം,തമിഴ്നാട്,ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, ഒഡീഷ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

