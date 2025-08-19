English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Online Gaming Apps: നടത്തിപ്പുകാർക്ക് മാത്രമല്ല, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർക്കും കിട്ടും പണി; ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ആപ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്രം

ഓൺലൈൻ ​ഗെയിമിന്റെ പേരിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനായാണ് പുതിയ ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 19, 2025, 09:33 PM IST
  • ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ നിയമ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരിക, ഡിജിറ്റൽ ആപ്പുകൾ വഴിയുള്ള ചൂതാട്ടത്തിന് പിഴകൾ ഏർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളാണ് ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
  • ഈ ബിൽ നാളെ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.

Online Gaming Apps: നടത്തിപ്പുകാർക്ക് മാത്രമല്ല, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർക്കും കിട്ടും പണി; ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ആപ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി: ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ആപ്പുകൾക്ക് കടിഞ്ഞാൺ ഇടാൻ തയാറായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ഗെയിമിം​ഗ് ആപ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ബില്ലിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ അം​ഗീകാരം നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയാണ് അംഗീകാരം നല്‍കിയത്. ഓൺലൈൻ ​ഗെയിമിന്റെ പേരിലുള്ള തട്ടിപ്പ് തടയാനാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 

ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ നിയമ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരിക, ഡിജിറ്റൽ ആപ്പുകൾ വഴിയുള്ള ചൂതാട്ടത്തിന് പിഴകൾ ഏർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളാണ് ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ബിൽ നാളെ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. സെലിബ്രിറ്റികള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയ്മിം​ഗ് പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുന്നതിനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

Also Read: Indigo Airlines: വിമാനത്തിന്റെ ശുചിമുറിയുടെ വാതിൽ സഹപൈലറ്റ് ബലമായി തുറന്നു; യുവതിയുടെ പരാതി

2023 ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമിംഗിന് 28 ശതമാനം ജിഎസ്ടിയാണ് ചുമത്തിയിരുന്നത്. ഇത്തരം ​ഗെയിമുകളിൽ വിജയിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പണത്തിന് 2024-25 മുതല്‍ 30 ശതമാനം നികുതിയും ഈടാക്കിയിരുന്നു. 2022 ഫെബ്രുവരിക്കും 2025 ഫെബ്രുവരിക്കുമിടയിലായി 1,400-ല്‍ അധികം ബെറ്റിങ്, ചൂതാട്ട വെബ്‌സൈറ്റുകളും ആപ്പുകളും സര്‍ക്കാര്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് പുറമേ കര്‍ശന ശിക്ഷാവ്യവസ്ഥകളും പുതിയ ബില്ലില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഇവയുടെ പരസ്യങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവര്‍ക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടായേക്കും.

