  • Amit Shah: 'ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കും'; കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ

Amit Shah: പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കിയായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ പ്രഖ്യാപനം

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 10, 2026, 03:02 PM IST
  • സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ്, അഴിമതി വിരുദ്ധ നടപടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് പത്രികയില്‍ ഉള്ളത്.
  • ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 3,000 രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുമെന്നും പത്രികയിൽ പറയുന്നു.

Sobha Surendran Astro Predictions: ജനപിന്തുണ കൂടും, പക്ഷേ... അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം; ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ ജാതകപ്രകാരമുള്ള ജ്യോതിഷ പ്രവചനം
5
Sobha Surendran
Sobha Surendran Astro Predictions: ജനപിന്തുണ കൂടും, പക്ഷേ... അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം; ശോഭ സുരേന്ദ്രന്റെ ജാതകപ്രകാരമുള്ള ജ്യോതിഷ പ്രവചനം
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Budh Nakshathra Gochar: ബുധൻ ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Budh Gochar
Budh Nakshathra Gochar: ബുധൻ ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Chaturgrahi Yog 2026: രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ചതുർഗ്രഹി രാജയോഗം; പണവും പ്രമോഷനും നിങ്ങളിലേക്കെത്തും, നാല് രാശികൾക്ക് ഭാഗ്യം
6
Astrology
Chaturgrahi Yog 2026: രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ചതുർഗ്രഹി രാജയോഗം; പണവും പ്രമോഷനും നിങ്ങളിലേക്കെത്തും, നാല് രാശികൾക്ക് ഭാഗ്യം
ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കിയായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ പ്രഖ്യാപനം. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ്, അഴിമതി വിരുദ്ധ നടപടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് പത്രികയില്‍ ഉള്ളത്. ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 3,000 രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകുമെന്നും പത്രികയിൽ പറയുന്നു. 

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഏറെക്കാലമായി സംസ്ഥാനത്ത് ചർച്ചാവിഷയമായ ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുമെന്നതാണ് പ്രകടനപത്രികയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വാഗ്ദാനം. അതിർത്തി കടന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും പശുക്കടത്തും പൂർണ്ണമായും തടയാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ അഴിമതികൾ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയമിക്കുമെന്നും പത്രികയിൽ പറയുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കളും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലാണ് 'സങ്കൽപ് പത്ര' എന്ന പേരിൽ പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്.

