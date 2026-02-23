Prahar: 'പ്രഹാർ'; കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുതിയ ദേശീയ ഭീകരവിരുദ്ധ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു

പുതിയ ദേശീയ ഭീകരവിരുദ്ധ നയം പ്രഖ്യാപിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. 'പ്രഹാർ' എന്നാണ് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള ഈ പുതിയ സമഗ്ര നയത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. അതിർത്തി കടന്നുള്ള പരമ്പരാഗത ഭീകരവാദത്തിന് പുറമെ, സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ, ഡ്രോണുകളുടെ ദുരുപയോഗം, ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആധുനിക ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ നയം രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
തീവ്രവാദത്തിന് മതമോ ദേശീയതയോ സമുദായമോ ഇല്ലെന്നും, അക്രമങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഭീകരതയെ ഒരു രൂപത്തിലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും നയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ജിഹാദി ഭീകര സംഘടനകളും അവയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ത്യക്കെതിരായ നീക്കങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.
അൽ ഖ്വയിദാ, ഐഎസ്ഐഎസ്, തുടങ്ങിയ ആഗോള ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകൾ സ്ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ വഴി ഇന്ത്യയിൽ അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തീവ്രവാദികൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നതായും നയത്തിൽ പറയുന്നു. ഭീകരതയെ നേരിടുന്നതിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളും പൊതുജന പങ്കാളിത്തവും വിശദമാക്കിയാണ് പുതിയ നയം പുറത്തിറക്കിയത്.
