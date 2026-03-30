  • Amit Shah: രാജ്യത്ത് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞു; ബസ്തർ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലെന്നും അമിത് ഷാ

Amit Shah: രാജ്യത്ത് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞു; ബസ്തർ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലെന്നും അമിത് ഷാ

ബസ്തറിൽ നിന്നും ‘ചുവപ്പ് ഭീകരതയുടെ’ നിഴൽ നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അവിടേക്ക് വികസനം വന്നിരിക്കുകയാണെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 30, 2026, 10:12 PM IST
  • ബസ്തറിൽനിന്ന് ഏതാണ്ട് പൂർണമായി തന്നെ മാവോയിസം തുടച്ച് നീക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് അമിത് ഷാ ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു.
  • ബസ്തറിലെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്യാപെയ്ൻ തുടങ്ങി.

Amit Shah: രാജ്യത്ത് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞു; ബസ്തർ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലെന്നും അമിത് ഷാ

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യം മാവോയിസ്റ്റ് മുക്തമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. രാജ്യത്തെ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവസാന കോട്ടയായിരുന്ന ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബസ്തർ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. മാർച്ച് 31ന് മുൻപ് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ബസ്തറിൽനിന്ന് ഏതാണ്ട് പൂർണമായി തന്നെ മാവോയിസം തുടച്ച് നീക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് അമിത് ഷാ ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു. ബസ്തറിലെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്യാപെയ്ൻ തുടങ്ങി. ഇവിടുത്തെ ​ഗ്രാമങ്ങളിൽ റേഷൻ കടകൾ തുറക്കാനുള്ള നടപടിയെടുക്കുകയും പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ബസ്തറിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആധാർ കാർഡുകളും റേഷൻ കാർഡുകളും നൽകിയെന്നും അമിത്ഷാ പറ‍ഞ്ഞു.

‘ചുവപ്പ് ഭീകരതയുടെ’ നിഴൽ പതിഞ്ഞതിനാൽ ബസ്തറിൽ വികസനം എത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ നിഴൽ നീങ്ങിയതോടെ അവിടെ വികസനം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആയുധങ്ങൾ താഴെ വച്ച് കീഴടങ്ങുന്ന മാവോയിസ്റ്റുകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും. ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്നും അക്രമത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ മറുപടി നൽകുമെന്നും അമിത്ഷാ പറ‍ഞ്ഞു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Union Minister Amit ShahChhattisgarhകേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാഛത്തിസ്​ഗഢ്

