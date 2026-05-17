/Bandi Sanjay Kumar Son Arrested: പോക്സോ കേസ്; കേന്ദ്രമന്ത്രി ബണ്ടി സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ മകൻ അറസ്റ്റിൽ, നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി

ഹൈദരാബാദിന് പുറത്ത് നിന്നാണ് ബണ്ടി ഭഗീരത് സായിയെ പിടികൂടിയതെന്നാണ് തെലങ്കാന പോലീസിൻറെ വാദം.
ഹൈദരാബാദ്: കേന്ദ്രമന്ത്രി ബണ്ടി സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ മകൻ പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ. ബണ്ടി ഭഗീരത് സായിയാണ് (25) അറസ്റ്റിലായത്. പീഡനത്തിനിരയായ 17കാരിയുടെ അമ്മ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി. തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതി ഭണ്ടി ഭഗീരതിന് ജാമ്യം നിഷേധച്ചതോടെയാണ് അറസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നത്. ശനിയാവ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
അതേസമയം അഭിഭാഷകൻ മുഖേന മകനെ പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രിയായ ബണ്ടി സഞ്ജയ് കുമാർ അറിയിച്ചത്. അഭിഭാഷകർക്കൊപ്പം പെറ്റ് ബഷീറാബാദ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി മകൻ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ ഇത് അന്വേഷണ സംഘം നിഷേധിച്ചു. ഹൈദരാബാദിന് പുറത്ത് നിന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയതെന്ന് സെബറാബാദ് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ഡോ. എം രമേഷ് പറഞ്ഞു.
മകനായാലും സാധാരണക്കാരായാലും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന് താൻ മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു അറസ്റ്റിന് ശേഷം ബണ്ടി സഞ്ജയ് കുമാർ പ്രതികരിച്ചത്. നിയമം അനുസരിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. താൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മകൻ പറഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പരാതി വന്നതിന് പിന്നാലെ തന്നെ മകനെ പോലീസിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
വെള്ളിയാഴ്ച അർധരാത്രിയിലാണ് തെലങ്കാന ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസിൽ വാദം നടന്നത്. തുടർന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി മണിക്കൂറുകൾക്കകം പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ 8ാം തിയതിയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ പരാതിയിൽ ണ്ടി ഭഗീരത് സായിക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതിക്കെതിരെ പോക്സോ ചുമത്തുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം ഇതിന് പിന്നിൽ ഹണിട്രാപ്പാണെന്ന ആരോപണമാണ് പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉയരുന്നത്. പെൺകുട്ടിയും കുടുംബവും വിവാഹം കഴിക്കാനായി സമ്മർദം ചെലുത്തിയുകയും അഞ്ച് കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി പരാതി നൽകാൻ താൻ പോലീസിനെ സമീപിച്ചിരുന്നതായി ഭണ്ടി ഭഗീരത് സായി പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.