'മമത ബാനർജി സന്തോഷത്തോടെ തൻ്റെ പരാജയം അംഗീകരിക്കണം'; കേന്ദ്രമന്ത്രി സുഖന്ദ മജുംദാർ

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 5, 2026, 06:52 PM IST
പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ പരാജയം മമത ബാനർജി സന്തോഷത്തോടെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുഖന്ദ മജുംദാർ. ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് അവർക്ക് യോജിക്കുന്നതല്ലെന്നും അത്തരം ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബംഗാളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ അതേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് കേരളത്തിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയതെന്നും കേരളത്തിൽ ജനാധിപത്യം വിജയിച്ചപ്പോൾ ബംഗാളിലാണ് പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നതെന്നും ഒരിടത്ത് ഉറച്ചുനിൽക്കണമെന്നും സുഖന്ദ മജുംദാർ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് പ്രതികരിച്ചു.

ജനവിധി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ശോഭനമായ ഭാവിയുണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹിന്ദു വോട്ടുകളിൽ 20 ശതമാനം വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ ക്യൂ നിന്നാണ് വോട്ട് ചെയ്തതെന്നും അല്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിലയ്ക്ക് എടുത്തവരല്ലെന്നും സുഖന്ദ മജുംദാർ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ രൂപീകരണവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയും നടക്കട്ടെയെന്നും അതിനുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി മുൻഗണനകൾ തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നും പാർട്ടി പ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ ബിജെപിയുടെ പ്രഥമ പരിഗണന രാജ്യതാൽപര്യത്തിനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ബംഗാളിലെ ബിജെപി പ്രവർത്തകർക്ക് നന്ദിയറിയിച്ച കേന്ദ്രമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പാഠമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബംഗാളിലെ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെയൊരു ദിവസം കാണാൻ ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്തുവെന്നും ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ടിഎംസിയെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബിജെപിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

