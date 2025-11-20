English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • Allegations against judges: ജഡ്ജിമാർക്കിടയിൽ യൂണിയൻവൽക്കരണം ;ചീഫ് ജസ്റ്റീസിന് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോയേഷൻ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ കത്ത്

Allegations against judges: ജഡ്ജിമാർക്കിടയിൽ യൂണിയൻവൽക്കരണം ;ചീഫ് ജസ്റ്റീസിന് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോയേഷൻ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ കത്ത്

ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് യശ്വന്ത് ഷേണായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തയച്ചു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 20, 2025, 01:48 PM IST
  • കത്തയക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടിയാലോചന നടന്നിട്ടില്ലെന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.
  • ജുഡീഷ്യറിയുടെ വിശ്വാസ്യതയുടെ കൂടി പ്രശ്നമാണെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.

Allegations against judges: ജഡ്ജിമാർക്കിടയിൽ യൂണിയൻവൽക്കരണം ;ചീഫ് ജസ്റ്റീസിന് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോയേഷൻ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ കത്ത്

കൊച്ചി: ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് യശ്വന്ത് ഷേണായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തയച്ചു. ബാർ അസോസിയേഷൻ വാർഷിക യോഗത്തിൽ നിന്നും 30 ജഡ്ജിമാരാണ് വിട്ടുനിന്നത്, ജഡ്ജിമാർക്കിടയിലെ യൂണിയൻവൽക്കരണം ആണെന്ന് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ചില ജഡ്ജിമാർ ബാർ അസോസിയേഷൻ കാര്യങ്ങളിലും നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നു എന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. മുൻപ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ലോ ഫേമിന് ഒരു ജഡ്ജി ഇപ്പോഴും തൻ്റെ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ അുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ വിശ്വാസ്യതയുടെ കൂടി പ്രശ്നമാണെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.

എന്നാൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകരുടെ പൊതു നിലപാടല്ലെന്നും, പ്രസിഡൻ്റ് യശ്വന്ത് ഷേണായിയുടെ വ്യക്തിപരമായ നിലപാടാണെന്നും ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറ് അഡ്വ. എം ആർ നന്ദകുമാർ അറിയിച്ചു. കത്തയക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടിയാലോചന നടന്നിട്ടില്ലെന്നും സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. 

 

