  • Unnao Rape Case: ഉന്നാവോ ബലാത്സം​ഗക്കേസ്; ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി, ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തു

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 29, 2025, 01:00 PM IST
  • പെൺകുട്ടി ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ സമയത്ത് 16 വയസായിരുന്നു പ്രായം
  • ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയാണ് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത്

Unnao Rape Case: ഉന്നാവോ ബലാത്സം​ഗക്കേസ്; ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി, ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തു

ന്യൂഡൽഹി: ഉന്നാവോ ബലാത്സം​ഗക്കേസിൽ മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎ കുൽദീപ് സിങ് സെം​ഗറിന്റെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് ജാമ്യം അനുവദിച്ച വിധിക്ക് സ്റ്റേ. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയാണ് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത്.

നിലവിൽ മറ്റൊരു കേസിൽ ജയിലിലാണ് കുൽദീപ് സിങ് സെം​ഗർ. കുട്ടികളെ ബലാത്സം​ഗത്തിന് ഇരയാക്കുന്ന പൊതുസേവകർക്ക് പോക്സോ നിയമത്തിലെ അഞ്ച് സി വകുപ്പ് പ്രകാരം നൽകുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷയാണ് സെം​ഗറിന് വിചാരണക്കോടതി വിധിച്ചത്.

പെൺകുട്ടി ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ സമയത്ത് 16 വയസായിരുന്നു പ്രായം. എന്നാൽ, സിറ്റിങ് എംഎൽഎയായ കുൽദീപ് സിങ് സെം​ഗർ പൊതുസേവകന്റെ നിർവചനത്തിൽ വരില്ലെന്നും അതിനാൽ നാലാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഉള്ള ശിക്ഷയാണ് ബാധകമായി വരികയെന്നും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

സംഭവം നടന്ന 2017ൽ പോക്സോ നിയമത്തിലെ നാലാം വകുപ്പ് പ്രകാരം, കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ ഏഴ് വർഷം തടവാണ്. സെം​ഗർ ഏഴ് വർഷവും അഞ്ച് മാസവും ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞതായി കാണിച്ചാണ് കോടതി ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് ജാമ്യം നൽകിയത്.

Unnao rape caseSupreme Court

