ന്യൂഡൽഹി: ഉന്നാവോ ബലാത്സംഗക്കേസിൽ മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎ കുൽദീപ് സിങ് സെംഗറിന്റെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് ജാമ്യം അനുവദിച്ച വിധിക്ക് സ്റ്റേ. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയാണ് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത്.
നിലവിൽ മറ്റൊരു കേസിൽ ജയിലിലാണ് കുൽദീപ് സിങ് സെംഗർ. കുട്ടികളെ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കുന്ന പൊതുസേവകർക്ക് പോക്സോ നിയമത്തിലെ അഞ്ച് സി വകുപ്പ് പ്രകാരം നൽകുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷയാണ് സെംഗറിന് വിചാരണക്കോടതി വിധിച്ചത്.
പെൺകുട്ടി ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ സമയത്ത് 16 വയസായിരുന്നു പ്രായം. എന്നാൽ, സിറ്റിങ് എംഎൽഎയായ കുൽദീപ് സിങ് സെംഗർ പൊതുസേവകന്റെ നിർവചനത്തിൽ വരില്ലെന്നും അതിനാൽ നാലാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഉള്ള ശിക്ഷയാണ് ബാധകമായി വരികയെന്നും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
സംഭവം നടന്ന 2017ൽ പോക്സോ നിയമത്തിലെ നാലാം വകുപ്പ് പ്രകാരം, കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ ഏഴ് വർഷം തടവാണ്. സെംഗർ ഏഴ് വർഷവും അഞ്ച് മാസവും ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞതായി കാണിച്ചാണ് കോടതി ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ച് ജാമ്യം നൽകിയത്.
