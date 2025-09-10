UP Borders On High Alert:യുപി അതിർത്തികളിൽ അതീവ ജാഗ്രത; ഹെൽപ്പ് ലൈനുകൾ സജ്ജമാക്കി സർക്കാർ

നേപ്പാളിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി വഷളാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, നേപ്പാളിനോട് ചേർന്നുള്ള എല്ലാ അതിർത്തി ജില്ലകളിലും 24 മണിക്കൂറും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് സംസ്ഥാന പോലീസിന് നിർദേശം നൽകി. അധിക സേനയെ വിന്യസിക്കുക, പട്രോളിംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ കർശന നിരീക്ഷണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കാൻ യുപി ഡിജിപി രാജീവ് കൃഷ്ണ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ഉത്തരവിട്ടു.
അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ വേഗത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചു. നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി, ലഖ്നൗവിലെ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ നിയമ-ക്രമസമാധാന വിഭാഗത്തിൽ, അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂം സ്ഥാപിച്ചു.
കൺട്രോൾ റൂം 24×7 പ്രവർത്തിക്കും, മൂന്ന് ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പറുകളും, നേരിട്ടുള്ള സഹായത്തിനായി വാട്ട്സ്ആപ്പ് ലൈനുമുണ്ട്: 0522-2390257, 0522-2724010, 9454401674 (ഹെൽപ്പ്ലൈൻ & വാട്ട്സ്ആപ്പ്). സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനും, നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായം നൽകുന്നതിനും ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് പൂർണ്ണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
നേപ്പാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന വിവരങ്ങളും പോസ്റ്റുകളും നിരീക്ഷിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കാനും പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂണിറ്റിന് യുപി സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നേപ്പാളിൽ പ്രതിഷേധം വൻ അക്രമാസക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് യുപി അതിർത്തികളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയത്.
