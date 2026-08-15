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School Roof Collapse: സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിനിടെ വൻ ദുരന്തം; സ്കൂൾ മേൽക്കൂര തകർന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു, 2 പേർക്ക് പരുക്ക്

സ്കൂളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് മേൽക്കൂര തകർന്നുവീണത്. അപകടത്തിൽ രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 15, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:07 PM IST
School Roof Collapse: സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിനിടെ വൻ ദുരന്തം; സ്കൂൾ മേൽക്കൂര തകർന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു, 2 പേർക്ക് പരുക്ക്
Image Credit: School roof Collapse | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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School Roof Collapse: സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിനിടെ വൻ ദുരന്തം; സ്കൂൾ മേൽക്കൂര തകർന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു, 2 പേർക്ക് പരുക്ക്
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