/School Roof Collapse: സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിനിടെ വൻ ദുരന്തം; സ്കൂൾ മേൽക്കൂര തകർന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു, 2 പേർക്ക് പരുക്ക്

ലക്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾക്കിടെ സംഭൽ ജില്ലയിലെ സ്കൂളിൽ വൻ ദുരന്തം. ഹസ്നൈൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ പ്രധാന ഗേറ്റിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കൂര തകർന്നുവീണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മരണമടഞ്ഞു. രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റതായാണ് വിവരങ്ങൾ. ആഘോഷപരിപാടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്നാണ് കവാടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണത്. ഓടിക്കൂടിയവരും അധികൃതരും ചേർന്നാണ് കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയ കുട്ടികളെ പുറത്തെടുത്തത്.
സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയത്. കുട്ടി സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചു തന്നെ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റ് രണ്ട് കുട്ടികളെ ഉടനടി സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവമറിഞ്ഞ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്, പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ്, സർക്കിൾ ഓഫീസർ, തഹസിൽദാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി.
അപകടത്തിന് പിന്നാലെ പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് മേൽക്കൂര തകരാൻ കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സുരക്ഷാ വീഴ്ചയോ അനാസ്ഥയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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