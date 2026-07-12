/Uttar Pradesh News: മിനറൽ വാട്ടറെന്ന് കരുതി കുടിച്ചത് ആസിഡ്; യുപിയിൽ യുവതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ

ലഖ്നൗ: കുപ്പിവെള്ളമെന്ന് കരുതി വാങ്ങി ആസിഡ് കുടിച്ച യുവതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹാപുരിലാണ് സംഭവം. മിനറൽ വാട്ടർ ആണെന്ന് കരുതി വാങ്ങി കുടിച്ചപ്പോഴാണ് അതിദാരുണമായ സംഭവമുണ്ടായത്. യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
യുവതി അമ്മയുമൊത്ത് സ്വര്ണക്കടയിലെത്തിയതായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ദാഹിച്ചപ്പോൾ കടയുടമ ഇവർക്ക് തണുത്ത വെള്ളക്കുപ്പി നൽകുകയായിരുന്നു. മിനറല് വാട്ടറെന്ന് പറഞ്ഞ് നൽകിയ കുപ്പിയിലാണ് ആസിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ആസിഡ് കുടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവശനിലയിലായ യുവതിയെ ആദ്യം സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായതോടെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. യുവതിയെ അപായപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ചതാണോ എന്ന് പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
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