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Uttar Pradesh News: മിനറൽ വാട്ടറെന്ന് കരുതി കുടിച്ചത് ആസിഡ്; യുപിയിൽ യുവതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ

അമ്മയുമൊത്ത് സ്വർണക്കടയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് യുവതി കുപ്പിവെള്ളമെന്ന് കരുതി ആസിഡ് കുടിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 12, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:37 PM IST
Uttar Pradesh News: മിനറൽ വാട്ടറെന്ന് കരുതി കുടിച്ചത് ആസിഡ്; യുപിയിൽ യുവതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ
Image Credit: UP woman drinks acid | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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