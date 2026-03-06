English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
അന്തിമ ഫലം വന്നപ്പോൾ വിവിധ സ‍ർവീസുകളിലേക്കായി 958 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.  

Mar 6, 2026
  • രാജേശ്വരി സുവേയ ആണ് രണ്ടാ റാങ്ക് നേടിയിരിക്കുന്നത്.
  • മലയാളിയായ ശ്രുതി ആർ ആണ് 18ാം റാങ്ക് നേടിയത്.

ന്യൂഡൽഹി: യു.പി.എസ്.സി 2025ലെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയിരിക്കുന്നത് അനുജ് അ​ഗ്നിഹോത്രിയാണ്. രാജേശ്വരി സുവേയ ആണ് രണ്ടാ റാങ്ക് നേടിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളിയായ ശ്രുതി ആർ ആണ് 18ാം റാങ്ക് നേടിയത്. 271ാം റാങ്ക് നേടിയതും മലയാളിയാണ്. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വീസിൽ രണ്ടാം റാങ്ക് നേടിയ സിദ്ധാർത്ഥ് എം ജോയി ആണ് യു.പി.എസ്.സിയിൽ 271ാം റാങ്ക് സ്വന്തമാക്കിയത്. 

തിരുവനന്തപുരം നാരുവാമൂട് സ്വദേശി ജെഎസ് ശ്രീജക്ക് 57ാം റാങ്കും കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അജയ് ആര്‍ രാജ് 109ാം റാങ്കുമാണുള്ളത്. ജന്മനാ കാഴ്ചാപരിമിതിയുള്ള ഭിന്നശേഷി വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ അജയ് ആര്‍ രാജും വിജയം സ്വന്തമാക്കി. 

CM Pinarayi Vijayan: 'പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണം'; മോദിക്ക് കത്തയച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

പരീക്ഷ നടന്നതെപ്പോൾ?

പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ, പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്നീ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾക്കും ശേഷം അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾ. 2025 മെയ് 25നാണ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ നടന്നത്. മെയിൻ പരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെയായിരുന്നു. അവസാന ഘട്ടമായ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അഥവാ അഭിമുഖം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 27നും അവസാനിച്ചു. അവസാനഘട്ടം പൂർത്തിയായി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സാധാരാണ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തവണയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. 

ഫലം പരിശോധിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

  • കമ്മീഷന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ upsc.gov.in, upsconline.nic.in എന്നിവയിൽ ഉദ്യോ​ഗാർത്ഥികൾക്ക് ഫലം പരിശോധിക്കാനാകും.
  • യു പി എസ് സി സിഎസ്ഇ ഫൈനൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പിഡിഎഫ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • തുടർന്ന് സ്ക്രീനിൽ യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് ഫൈനൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് പിഡിഎഫ് കാണാനാകും.
  • ഈ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം.
  • തുടർന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇതിന്റെ ഒരു പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

ഐഎഎസ്, ഐഎഫ്എസ്, ഐപിഎസ് അടക്കം 23 പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടക്കുക. 958 പേരാണ് ആകെ ഇത്തവണ അന്തിമ പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.

