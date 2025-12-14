രാജ്യത്തെ വിവിധ കോളേജുകളിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് (പിജി) കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻ.ടി.എ) നടത്തുന്ന കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിനായുള്ള (CUET PG) അപേക്ഷാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
പ്രധാന തിയതികൾ
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 2026 ജനുവരി 12 വരെ
അപേക്ഷാ നടപടികൾ: ഡിസംബർ 14 മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷകൾ അയയ്ക്കാൻ സാധിക്കും
തിരുത്തൽ അവസരം: രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷകളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ ജനുവരി 18 മുതൽ 20 വരെ അവസരം ലഭിക്കും
പരീക്ഷാ സമയം: 2026 മാർച്ചിൽ പരീക്ഷ നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്
അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ എൻ.ടി.എയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ exams.nta.nic.in/cuet-pg വഴി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
പരീക്ഷാ വിവരങ്ങൾ
157 വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള പിജി പ്രവേശനത്തിനായാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും 16 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം, സമയം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് പുറത്തിറക്കുന്ന അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.
അപേക്ഷാ ഫീസ് (രണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്ക്)
ജനറൽ- 400
EWS, OBC/NCL- 1,200
SC, ST, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ- 1,100
PWD/PWBD- 1,000
വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകർ- 7,000
രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അധിക ഫീസ് ബാധകമായിരിക്കും.
