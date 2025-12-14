English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CUET PG Registration: ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുള്ള CUET PG രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

CUET PG Registration: ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുള്ള CUET PG രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

CUET PG 2026 Registration Fees: ഡിസംബർ 14 മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷകൾ അയയ്ക്കാൻ സാധിക്കും.  2026 ജനുവരി 12 ആണ് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തിയതി.

Dec 14, 2025
  • അപേക്ഷകളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ ജനുവരി 18 മുതൽ 20 വരെ അവസരം ലഭിക്കും
  • എൻ.ടി.എയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ exams.nta.nic.in/cuet-pg വഴി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്

CUET PG Registration: ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുള്ള CUET PG രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

രാജ്യത്തെ വിവിധ കോളേജുകളിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് (പിജി) കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻ.ടി.എ) നടത്തുന്ന കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റിനായുള്ള (CUET PG) അപേക്ഷാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

പ്രധാന തിയതികൾ

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: 2026 ജനുവരി 12 വരെ
അപേക്ഷാ നടപടികൾ: ഡിസംബർ 14 മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷകൾ അയയ്ക്കാൻ സാധിക്കും
തിരുത്തൽ അവസരം: രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അപേക്ഷകളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ ജനുവരി 18 മുതൽ 20 വരെ അവസരം ലഭിക്കും
പരീക്ഷാ സമയം: 2026 മാർച്ചിൽ പരീക്ഷ നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്

അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ എൻ.ടി.എയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ exams.nta.nic.in/cuet-pg വഴി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

പരീക്ഷാ വിവരങ്ങൾ

157 വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള പിജി പ്രവേശനത്തിനായാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും 16 പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം, സമയം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് പുറത്തിറക്കുന്ന അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.

അപേക്ഷാ ഫീസ് (രണ്ട് വിഷയങ്ങൾക്ക്)

ജനറൽ- 400
EWS, OBC/NCL- 1,200
SC, ST, ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ- 1,100
PWD/PWBD- 1,000
വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപേക്ഷകർ- 7,000

രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അധിക ഫീസ് ബാധകമായിരിക്കും.

