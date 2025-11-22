India-Pak Conflict: ഇന്ത്യ- പാക് സംഘർഷം ചൈനയുടെ ആയുധ പരിശീലന വേദി; കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ഡൽഹി: ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള സംഘർഷം ആയുധ പരിശീലന വേദിയാക്കി ചൈന ഉപയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ചൈന വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങള് ഈ സംഘര്ഷസമയത്ത് ചൈന നടപ്പിലാക്കിയെന്നാണ് യുഎസ് കോണ്ഗ്രസ് പാനല് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നത്. യുഎസ്-ചൈന ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി റിവ്യൂ കമ്മീഷൻ (യുഎസ്സിസി) കോൺഗ്രസിന് സമർപ്പിച്ച 2025 ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് വിവരം ലഭിച്ചത്.
ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ചൈന മുതലെടുത്തു. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ചൈനീസ് ആയുധങ്ങളെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരുന്നുവെന്നും, ചൈനീസ് ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധിയിലുടനീളം ചൈന പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യൻ സൈനിക സ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തത്സമയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ, അത്തരം സഹായങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ചൈന വിഷത്തിൽ മൌനം പാലിക്കുകയാണ്.
2024 നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും മൂന്നാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന വാരിയർ-VIII ഭീകരവിരുദ്ധ അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ബഹുരാഷ്ട്ര അമാൻ അഭ്യാസങ്ങളിൽ പിഎൽഎ നാവികസേന പങ്കെടുത്തു. 2019 നും 2023 നും ഇടയിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ആയുധ ഇറക്കുമതിയുടെ 82% ചൈനയിൽ നിന്നുമാണെന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.