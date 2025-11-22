English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • India-Pak Conflict: ഇന്ത്യ- പാക് സംഘർഷം ചൈനയുടെ ആയുധ പരിശീലന വേദി; കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്

India-Pak Conflict: ഇന്ത്യ- പാക് സംഘർഷം ചൈനയുടെ ആയുധ പരിശീലന വേദി; കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ചൈന വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍ ഈ സംഘര്‍ഷസമയത്ത് ചൈന നടപ്പിലാക്കിയെന്നാണ് യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാനല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 22, 2025, 06:20 PM IST
  • ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ചൈനീസ് ആയുധങ്ങളെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരുന്നുവെന്നും, ചൈനീസ് ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
  • 2024 നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും മൂന്നാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന വാരിയർ-VIII ഭീകരവിരുദ്ധ അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.

Read Also

  1. India-Pak Conflict: ഇന്ത്യയുമായി യുദ്ധത്തിന് സാധ്യത; രാജ്യം ജാ​ഗ്രതയിലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി

Trending Photos

Pooja Bumper BR-106 Lottery Result: 12 കോടി നേടിയ ആ ഭാഗ്യനമ്പർ ഇതാണ്..! പൂജാ ബമ്പർ ഭാഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
5
Pooja Bumper Lottery
Pooja Bumper BR-106 Lottery Result: 12 കോടി നേടിയ ആ ഭാഗ്യനമ്പർ ഇതാണ്..! പൂജാ ബമ്പർ ഭാഗ്യശാലിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope prediction
Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം...
Todays Horoscope: ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഒന്നിക്കുന്ന ദിനം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
13
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഒന്നിക്കുന്ന ദിനം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
Veg Curry Recipe: 20 മിനിറ്റിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി റെഡി: എളുപ്പവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കൂ!
6
Veg Curry Recipe
Veg Curry Recipe: 20 മിനിറ്റിൽ വെജിറ്റബിൾ കറി റെഡി: എളുപ്പവും സ്വാദിഷ്ടവുമായ ഈ റെസിപ്പി പരീക്ഷിക്കൂ!
India-Pak Conflict: ഇന്ത്യ- പാക് സംഘർഷം ചൈനയുടെ ആയുധ പരിശീലന വേദി; കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്

ഡൽഹി: ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള സംഘർഷം ആയുധ പരിശീലന വേദിയാക്കി ചൈന ഉപയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ചൈന വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങള്‍ ഈ സംഘര്‍ഷസമയത്ത് ചൈന നടപ്പിലാക്കിയെന്നാണ് യുഎസ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാനല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. യുഎസ്-ചൈന ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി റിവ്യൂ കമ്മീഷൻ (യുഎസ്സിസി) കോൺഗ്രസിന് സമർപ്പിച്ച 2025 ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ  നിന്നാണ് വിവരം ലഭിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ചൈന മുതലെടുത്തു. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം ചൈനീസ് ആയുധങ്ങളെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരുന്നുവെന്നും, ചൈനീസ് ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  പ്രതിസന്ധിയിലുടനീളം ചൈന പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യൻ സൈനിക സ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തത്സമയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാൻ, അത്തരം സഹായങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ചൈന വിഷത്തിൽ മൌനം പാലിക്കുകയാണ്. 

2024 നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും മൂന്നാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന വാരിയർ-VIII ഭീകരവിരുദ്ധ അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ബഹുരാഷ്ട്ര അമാൻ അഭ്യാസങ്ങളിൽ പിഎൽഎ നാവികസേന പങ്കെടുത്തു. 2019 നും 2023 നും ഇടയിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ആയുധ ഇറക്കുമതിയുടെ 82% ചൈനയിൽ നിന്നുമാണെന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

ChinaIndia-Pakistan Conflict

Trending News