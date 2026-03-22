  • US LPG Ship: പാചക വാതക പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാകുമോ? യുഎസിൽ നിന്നുള്ള എൽപിജി ചരക്ക് കപ്പൽ മം​ഗലാപുരത്ത്

മം​ഗലാപുരം തുറമുഖത്താണ് പിക്സിസ് പയനിയർ എന്ന അമേരിക്കൻ എൽപിജി ചരക്ക് കപ്പൽ എത്തിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 22, 2026, 01:24 PM IST
  • ടെക്സാസിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട പിക്സിസ് പയനിയർ ആണ് ഇന്ന് രാവിലെ ന്യൂ മംഗലാപുരം തുറമുഖത്തെത്തിയത്.
  • 47,236 ടൺ എൽപിജിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

  1. Donald Trump: '48 മണിക്കൂറിൽ ഹോർമൂസ് തുറക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ സർവ്വനാശം'; ഇറാന് ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനം!

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉത്സാഹം ഏറും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Weekly Horoscope March 22 To 28: കടലോളം നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും; മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
12
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope March 22 To 28: കടലോളം നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും; മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുമോ? വൈകിട്ട് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുമോ? വൈകിട്ട് സ്വർണവിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ...
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില! പ്രതീക്ഷയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold rate
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില! പ്രതീക്ഷയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
ബെം​ഗളൂരു: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് വലിയ രീതിയിൽ എൽപിജി ക്ഷാമം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തതോടെ എൽപിജി ടാങ്കറുകളടക്കം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ യുഎസിൽ നിന്നുള്ള എൽപിജി ചരക്ക് കപ്പലും ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 

അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള എൽപിജി ചരക്ക് കപ്പൽ മം​ഗലാപുരം തുറമുഖത്താണ് എത്തിച്ചേർ‌ന്നിരിക്കുന്നത്. ടെക്സാസിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട പിക്സിസ് പയനിയർ ആണ് ഇന്ന് രാവിലെ ന്യൂ മംഗലാപുരം തുറമുഖത്തെത്തിയത്. 47,236 ടൺ എൽപിജിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

Also Read: Iran-Israel War: ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപം ഇറാന്റെ മിസൈലുകൾ; ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധം പാളി! വൻ നാശനഷ്ടമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെ ആരംഭച്ചതിന് പിന്നാലെ ഹോർമൂസിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ​ഗതാ​ഗതം ഇറാൻ തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് രാജ്യത്ത് എൽപിജി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കി. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയും ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് ഹോർമൂസ് കടക്കാൻ ഇറാൻ അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ മാർച്ച് 18ന് എൽപിജി ചരക്കുകപ്പലുകളായ നന്ദാദേവിയും ശിവാലിക്കും 92,700 മെട്രിക് ടൺ എൽപിജിയുമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരുന്നു. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

