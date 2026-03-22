ബെംഗളൂരു: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് വലിയ രീതിയിൽ എൽപിജി ക്ഷാമം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകൊടുത്തതോടെ എൽപിജി ടാങ്കറുകളടക്കം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ യുഎസിൽ നിന്നുള്ള എൽപിജി ചരക്ക് കപ്പലും ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള എൽപിജി ചരക്ക് കപ്പൽ മംഗലാപുരം തുറമുഖത്താണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ടെക്സാസിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട പിക്സിസ് പയനിയർ ആണ് ഇന്ന് രാവിലെ ന്യൂ മംഗലാപുരം തുറമുഖത്തെത്തിയത്. 47,236 ടൺ എൽപിജിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെ ആരംഭച്ചതിന് പിന്നാലെ ഹോർമൂസിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം ഇറാൻ തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് രാജ്യത്ത് എൽപിജി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കി. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയും ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് ഹോർമൂസ് കടക്കാൻ ഇറാൻ അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ മാർച്ച് 18ന് എൽപിജി ചരക്കുകപ്പലുകളായ നന്ദാദേവിയും ശിവാലിക്കും 92,700 മെട്രിക് ടൺ എൽപിജിയുമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയിരുന്നു.
