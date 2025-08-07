English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Uttarakhand Cloudburst: ഉത്തരകാശി ദുരന്തം; ഒറ്റപ്പെട്ട് 12 ​ഗ്രാമങ്ങൾ, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുന്നു, കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരിൽ 28 മലയാളികളും

​ഗം​ഗോത്രി ക്യാമ്പിൽ 28 മലയാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 7, 2025, 08:26 AM IST
  • കാലാവസ്ഥ മോശമായത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്.
  • കൂടാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ദുരന്തബാധിത മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസമാണ്.

Uttarakhand Cloudburst: ഉത്തരകാശി ദുരന്തം; ഒറ്റപ്പെട്ട് 12 ​ഗ്രാമങ്ങൾ, രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുന്നു, കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരിൽ 28 മലയാളികളും

ഉത്തരകാശി: ഉത്തരാഖണ്ഡ് ദുരന്തത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. മേഘവിസ്ഫോടനത്തിലും തുടർന്നുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിലും കാണാതായവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. മണ്ണിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്താൻ കെടാവർ നായകളെ എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടയിൽ 60ലധികം പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ ഉത്തരകാശിയിലെ 12 ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയത്. 

28 മലയാളികളും പ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ​ഗം​ഗോത്രി ക്യാമ്പിലാണ് ഇവരുള്ളത്.ഇവരെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. 

Also Read: Kerala Rain Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ ശക്തമാകും; നാല് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്, ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത

കാലാവസ്ഥ മോശമായത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമാകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ദുരന്തബാധിത മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസമാണ്. മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ വ്യോമമാർഗം എത്തിക്കാനും സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉത്തരകാശിയിൽ നിന്നും ഗംഗോത്രിയിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രയാസമാണ്. ദേശീയപാത പലയിടത്തും തകർന്നു. എൻഡിആർഎഫിന്റെ മൂന്ന് പുതിയ സംഘത്തെ കൂടി ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധരാലി ഗ്രാമത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ അടക്കം മണ്ണിനടിയിലാണ്.

