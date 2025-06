Uttarakhand Cloudburst: ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ മേഘവിസ്ഫോടനം; ഒമ്പത് പേരെ കാണാതായി, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഉത്തരകാശിയിലുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ ഒമ്പത് പേരെ കാണാതായി. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനത്തിൽ യമുനോത്രി ഹൈവേയിലെ പാലി​ഗഡ് ഓജ്രി ദബർകോട്ടിനിടയിലുള്ള സിലായ് ബാൻഡിന് സമീപത്താണ് അപകടമുണ്ടായത്. പോലീസും എസ്ഡിആർഎഫ് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.

#WATCH | Uttarkashi, Uttarakhand | 8-9 workers staying at an under-construction hotel site went missing after the construction site was damaged due to a cloud burst in Silai Band on Barkot-Yamunotri Marg. Yamunotri Marg has also been affected: Uttarkashi DM Prashant Arya

സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിലാളികളെ കാണാതായെന്നാണ് വിവരം. നിലവിൽ ഒമ്പത് പേരെ കാണാതായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്നും കാണാതായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. റോഡിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഈ പ്രദേശത്ത് ടെന്റുകൾ കെട്ടി താമസിച്ചിരുന്നു. ടെന്റുകളിൽ 19 തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

A cloud burst in Baligarh on the Barkot-Yamunotri road of the district has caused heavy damage to an under-construction hotel site. 8-9 workers at the under-construction hotel site are missing. Police, SDRF and NDRF have left for the spot: Uttarkashi District Magistrate, Prashant…

