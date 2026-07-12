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Uzbekistan Malayali Student Murder: മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ കൊലപാതകം: ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇടപെടുന്നു, സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു

സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത കമ്മീഷൻ കേരള ഡിജിപിയോട് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 12, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:00 PM IST
Uzbekistan Malayali Student Murder: മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ കൊലപാതകം: ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇടപെടുന്നു, സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു
Image Credit: Savariya Murder Case | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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