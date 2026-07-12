/Uzbekistan Malayali Student Murder: മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ കൊലപാതകം: ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇടപെടുന്നു, സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു

ന്യൂഡൽഹി: ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മലയാളി മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനി സവാരിയ ബസന്തിന്റെ മരണത്തിൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടൽ. സംഭവത്തിൽ സ്വമേധയ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കമ്മീഷൻ. ഏഴ് ദിവസത്തിനകം വിഷയത്തിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് കേരള ഡിജിപിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സാവരിയയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിലും നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തന ശ്രമത്തിലും കമ്മീഷൻ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് അടിയന്തരമായി അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനുമാണ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
കൂടാതെ ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കി അന്വേഷണം ശക്തമാക്കാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോടും താഷ്കന്റിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയോടും ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിയമനടപടികൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളെല്ലാം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
പ്രതികളെ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറാനുള്ള നിയമസാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും, കൊല്ലപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ഡിജിപിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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