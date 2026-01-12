English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vande Bharat Sleeper Fares: വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ അടുത്ത ആഴ്ച ട്രാക്കിലേക്ക്; ആർഎസി ഉണ്ടാകില്ല, ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ...

അടുത്ത ആഴ്ച മുതലാണ് വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ സർവീസ് ആരംഭിക്കുക.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 12, 2026, 12:47 PM IST
  • നിലവിലുള്ള എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗുവഹാത്തി - ഹൗറ യാത്രയിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ലാഭിക്കാൻ വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ സഹായിക്കും.
  • മണിക്കൂറിൽ 180 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെങ്കിലും, സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി നിലവിൽ 130 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലായിരിക്കും സർവീസ് നടത്തുക.

Vande Bharat Sleeper Fares: വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ അടുത്ത ആഴ്ച ട്രാക്കിലേക്ക്; ആർഎസി ഉണ്ടാകില്ല, ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ...

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകൾ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നു. രാജധാനി എക്സ്പ്രസിനേക്കാൾ വേഗതയും സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പുനൽകുന്നതാണ് ഈ ട്രെയിൻ. വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പറിൽ ആർഎസി (RAC), വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് (Waiting List) സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് റെയിൽവെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൺഫേംഡ് സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. സീറ്റുകൾ ഒഴിവില്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യില്ലെന്നും റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

രാജധാനി എക്സ്പ്രസിനേക്കാൾ അല്പം ഉയർന്ന നിരക്കായിരിക്കും വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പറിന്. കുറഞ്ഞത് 400 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിനുള്ള ചാർജ് അടിസ്ഥാന നിരക്കായി ഈടാക്കും.

നിരക്കിങ്ങനെ...

3എസി: കിലോമീറ്ററിന് 2.4 രൂപ (400 കി.മീറ്ററിന് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 960 രൂപ).

2എസി: കിലോമീറ്ററിന് 3.1 രൂപ (400 കി.മീറ്ററിന് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 1,240 രൂപ).

1AC: കിലോമീറ്ററിന് 3.8 (400 കി.മീറ്ററിന് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് 1,520 രൂപ). (ജിഎസ്ടി പ്രത്യേകം നൽകണം)

നിലവിലുള്ള എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗുവഹാത്തി - ഹൗറ യാത്രയിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ലാഭിക്കാൻ വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ സഹായിക്കും.

നിലവിലുള്ള എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗുവഹാത്തി - ഹൗറ യാത്രയിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ലാഭിക്കാൻ വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ സഹായിക്കും. മണിക്കൂറിൽ 180 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെങ്കിലും, സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി നിലവിൽ 130 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലായിരിക്കും സർവീസ് നടത്തുക. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച 'കവച്' (Kavach) സാങ്കേതികവിദ്യയും ട്രെയിനിലുണ്ട്.

ഓട്ടോമാറ്റിക് വാതിലുകൾ, ശബ്ദമലിനീകരണം കുറഞ്ഞ കോച്ചുകൾ, മികച്ച സസ്പെൻഷൻ സംവിധാനം, ശാസ്ത്രീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എർഗണോമിക് ബർത്തുകൾ എന്നിവ യാത്രക്കാർക്ക് സുഖകരമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നു. ആകെ 16 കോച്ചുകളാണ് ട്രെയിനിലുള്ളത്. ഇതിൽ 11 എസി ത്രീ-ടയർ കോച്ചുകളും, 4 എസി ടു-ടയർ കോച്ചുകളും, ഒരു ഫസ്റ്റ് എസി കോച്ചും ഉൾപ്പെടുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും അസമിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒൻപത് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് നിലവിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

