/വന്ദേമാതരം വിവാദം: സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതിയുമായി ബിജെപി നേതാവ്

മംഗളൂരു: എഐസിസി ആസ്ഥാനത്തു നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിനിടെ വന്ദേമാതരം ആലാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിവാദത്തിൽ സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി. വന്ദേമാതരത്തെ അപമാനിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് വികാസ് പുറ്റൂരാണ് മംഗളൂരുവിലെ ഉർവ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത്.
അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ സേവാദൾ നേതൃത്വം പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിന് വാക്കാൽ വിശദീകരണം നൽകി. സേവാദൾ അധ്യക്ഷൻ ബി.വി. ശ്രീനിവാസും മുൻ അധ്യക്ഷൻ ലാൽജി ദേശായിയുമാണ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ചരണങ്ങൾ മാത്രം പാടിയാൽ മതിയെന്ന നിർദേശം ഗായകസംഘത്തിന് നൽകാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപാകതയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയ വിശദീകരണം.