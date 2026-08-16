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വന്ദേമാതരം വിവാദം: സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതിയുമായി ബിജെപി നേതാവ്

എഐസിസി ആസ്ഥാനത്തു നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിനിടെ വന്ദേമാതരം ആലാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വിവാദത്തിൽ സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതി. വന്ദേമാതരത്തെ അപമാനിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് വികാസ് പുറ്റൂരാണ് മംഗളൂരുവിലെ ഉർവ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 16, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:48 PM IST
വന്ദേമാതരം വിവാദം: സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ പോലീസിൽ പരാതിയുമായി ബിജെപി നേതാവ്
Image Credit: Sonia Gandhi | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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