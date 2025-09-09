English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Varanasi: മോദിയെയും മൗറീഷ്യസ് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വാരണാസി, സെപ്തംബർ 9 ന് ഡൽഹിയിൽ

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള  തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ചർച്ച ചെയ്യും. സന്ദർശനം ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 9, 2025, 03:52 PM IST
  • സെപ്റ്റംബർ 9 മുതൽ 16 വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തും
  • ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തും
  • സെപ്റ്റംബർ 12 ന് വാരണാസിയിലും അയോധ്യയിലും ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങും

സെപ്റ്റംബർ 11 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും മൗറീഷ്യസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. നവീൻചന്ദ്ര രാംഗൂലത്തെയും സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പുണ്യനഗരമായ വാരണാസി. മൗറീഷ്യസ് പ്രധാനമന്ത്രി നവീൻചന്ദ്ര രാംഗൂലവും ഭാര്യ വീണ രാംഗൂലവും സെപ്റ്റംബർ 9 മുതൽ 16 വരെ ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തും. സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി, സെപ്റ്റംബർ 11 ന് ഇരു പ്രധാനമന്ത്രിമാരും വാരണാസിയിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. 
സെപ്റ്റംബർ 9 ന് നവീൻചന്ദ്ര രാംഗൂലവും ഭാര്യ വീണ രാംഗൂലവും  മുംബൈയിൽ എത്തും, തുടർന്ന് നഗരത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പരിപാടികളും ആരംഭിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 10 നാണ് പ്രതിനിധി സംഘം വാരണാസിയിലേക്ക് പോകുക. സെപ്റ്റംബർ 11 ന് നവീൻചന്ദ്ര രാംഗൂല നരേന്ദ്ര മോദിയായും, ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയുമായും  കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. സെപ്റ്റംബർ 12 ന് വാരണാസിയിലും അയോധ്യയിലും ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങും, തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബർ 13, 14 തീയതികളിൽ ഡെറാഡൂണിലും, സെപ്റ്റംബർ 15 ന് തിരുപ്പതിയിലും രാംഗൂലയും ഭാര്യയും സന്ദർശനം നടത്തും. സെപ്റ്റംബർ 16 ന് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം സന്ദർശിക്കുകയും, പ്രസിഡൻ്റും ഒരു കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതോടെ സന്ദർശനം അവസാനിക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 

സന്ദർശന വേളയിൽ, രാംഗൂലം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള  തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. മുംബൈയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പരിപാടിയിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും. 2025 മാർച്ചിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മൗറീഷ്യസ് സന്ദർശനത്തെത്തുടർന്നുള്ള  മൗറീഷ്യസ് പ്രധാനമന്ത്രി രാംഗൂലത്തിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

