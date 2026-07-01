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  • /VB-G RAM G Act: വിബിജി റാം ജി പദ്ധതി പ്രബല്യത്തിൽ വന്നു; ഇന്ന് മുതൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 125 ആയി, പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

VB-G RAM G Act: വിബിജി റാം ജി പദ്ധതി പ്രബല്യത്തിൽ വന്നു; ഇന്ന് മുതൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 125 ആയി, പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

VB-G RAM G Project: തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഘടനയിലും വ്യവസ്ഥകളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 01, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:24 PM IST
VB-G RAM G Act: വിബിജി റാം ജി പദ്ധതി പ്രബല്യത്തിൽ വന്നു; ഇന്ന് മുതൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 125 ആയി, പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
Image Credit: VB-G Ram G | Photo: AI CreateSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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