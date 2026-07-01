/VB-G RAM G Act: വിബിജി റാം ജി പദ്ധതി പ്രബല്യത്തിൽ വന്നു; ഇന്ന് മുതൽ തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 125 ആയി, പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പകരമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച വിബിജി റാം ജി (VBG Ram Ji) പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്ക് താങ്ങായിരുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഘടനയിലും വ്യവസ്ഥകളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
പുതിയ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്?
തൊഴിൽ ദിനങ്ങളിലും ഫണ്ട് വിഹിതത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പഴയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു വർഷം 100 പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളായിരുന്നു. പുതിയ വിബിജി റാം ജി പദ്ധതിയിൽ അത് 125 ദിവസമായി ഉയർത്തി.
പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിൽ പുതിയ മാറ്റം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയായേക്കാം. മുൻപ് തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്, ഇനി മുതൽ 60 ശതമാനം മാത്രമേ കേന്ദ്രം വഹിക്കൂ. ബാക്കി 40 ശതമാനം തുക സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. വടക്കുകിഴക്കൻ-ഹിമാലയൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര വിഹിതം 90 ശതമാനവും സംസ്ഥാന വിഹിതം 10 ശതമാനവുമായിരിക്കും.
ഡിജിറ്റൽ അപേക്ഷയും വേതന വ്യവസ്ഥകളും
കേന്ദ്രീകൃത പോർട്ടൽ: രാജ്യത്ത് എവിടെയുമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴി ജോലിക്കായി അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.
തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം: അപേക്ഷിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം ജോലി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തൊഴിലാളിക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
വേതന വിതരണം: ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി ആഴ്ചയിലൊരിക്കലോ പരമാവധി 15 ദിവസത്തിനകമോ കൂലി നേരിട്ട് നൽകണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ.
കാലതാമസത്തിനുള്ള പിഴ: ശമ്പളം വൈകിയാൽ പ്രതിദിനം 0.05 ശതമാനം നിരക്കിൽ തൊഴിലാളിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം.
കൂലി നിർണയം: തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ആയിരിക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടാകില്ല.
പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രവൃത്തികളെ നാലായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു
ജലസുരക്ഷ, ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, ജീവനോപാധി അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, ദുരന്ത നിവാരണം എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായാണ് പുതിയ പദ്ധതിയിൽ പ്രവൃത്തികളെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മേഖലകളിലായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 318 പ്രവൃത്തികളുടെ കരട് പട്ടിക കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൈമാറി. ഇനി മുതൽ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൃഷിഭൂമിയിലെ ജോലികൾക്ക് അനുമതിയുണ്ടാകില്ല.
നടത്തിപ്പും ജോലി കാർഡും
പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ നടത്തിപ്പ് ചുമതല പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറിക്കാണ്. ജോലികളുടെ പരിശോധന നടക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലായിരിക്കും. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നൽകുന്ന തൊഴിൽ കാർഡിന് മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധിയാണുള്ളത്. കാലാവധി കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇത് പുതുക്കാൻ സാധിക്കും.
കേരളം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി
വ്യാജ രേഖകളും ക്രമക്കേടുകളും തടയുന്നതിനായി കടുത്ത സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് പുതിയ പദ്ധതിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബയോമെക്സിക് പഞ്ചിംഗ്, ജിയോസ്പേഷ്യൽ ട്രാക്കിംഗ്, തത്സമയ ഡാഷ്ബോർഡുകൾ എന്നിവ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, പുതിയ പട്ടികയിലുള്ളത് കഠിനമായ ശാരീരിക അധ്വാനം ആവശ്യമുള്ള ജോലികളാണ്. കേരളത്തിൽ നിലവിൽ ജോലിക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 22 ലക്ഷം തൊഴിലാളികളിൽ 40 ശതമാനത്തോളം പേരും 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായം ഉള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കായികാധ്വാനം കൂടിയ ജോലികൾ കേരളത്തിലെ പ്രായമായ തൊഴിലാളികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിച്ചേക്കും.
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