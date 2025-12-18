VB-G RAM G Bill: വിബിജി റാം ജി ബിൽ പാസാക്കി; ലോക്സഭയിൽ കടുത്ത പ്രതിക്ഷേധം

ഡൽഹി: കടുത്ത പ്രിതിപക്ഷ എതിർപ്പിനിടയിലും വിബിജി റാം ജി ബിൽ പാസാക്കി ലോക്സഭ. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പകരം വരുന്ന വിബിജി റാം ജി ബില്ല് പാസാക്കിയത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് മറികടന്നാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് മാറ്റുകയല്ല ചെയ്തതെന്നും പുതിയ പദ്ധതിയാണെന്നും കൃഷി മന്ത്രി ശിവരാജ്സിംഗ് ചൗഹാൻ സഭയില് പറഞ്ഞു. പ്രതിക്ഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബിൽ വലിച്ചു കീറി സ്പീക്കറിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഷാഫി പറമ്പിൽ, ഹൈബി ഈഡൻ, ഡിൻ കുര്യാക്കോസ് എന്നീ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ സ്പീക്കറിനു താഴെയുള്ള മേശപ്പുറത്ത് കയറി പ്രതിക്ഷേധിച്ചു. ശീതകാല പാർലമെൻ്റ് നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ബിൽ പാസാക്കിയത്.
എന്താണ് വിബിജി റാം ജി പദ്ധതി
രാജ്യത്തെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ സുരക്ഷയിൽ നിർണ്ണായക മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട്, ദശകങ്ങളായി നിലവിലുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന് (MGNREGA) പകരം പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന, കൃഷി മന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ ഡിസംബർ 16 ന് ലോകസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച 'വികസിത് ഭാരത് - ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആൻഡ് ആജീവിക മിഷൻ ബിൽ 2025' (VB G RAM G) രാജ്യത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ബില്ലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ വർദ്ധനവാണ്. നിലവിലെ 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ഗ്യാരണ്ടിക്ക് പകരം, അവിദഗ്ധ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ഓരോ ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 125 ദിവസത്തെ വേതന തൊഴിൽ നിയമപരമായ ഉറപ്പോടെ നൽകുമെന്ന് ബിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 2047 ഓടെ ഇന്ത്യയെ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന 'വികസിത് ഭാരത്' ലക്ഷ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആധുനിക നിയമനിർമ്മാണമാണിതെന്ന് ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവിച്ചു.
ബില്ലിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ നിന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് ഒഴിവാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. പാർലമെന്റ് സമുച്ചയത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നിരവധി പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജനക്ഷേമ പദ്ധതിയായിരുന്നു എംജിഎൻആർഇജിഎ. ആ പദ്ധതിയുടെ പേര് മാറ്റുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു.
കൂടാതെ, സഭാ നടപടികളിലെ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും പരാതിയുണ്ട്. ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടാതെ നേരിട്ട് സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്തു.
