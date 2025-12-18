English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • India
  • VB-G RAM G Bill: വിബിജി റാം ജി ബിൽ പാസാക്കി; ലോക്സഭയിൽ കടുത്ത പ്രതിക്ഷേധം

VB-G RAM G Bill: വിബിജി റാം ജി ബിൽ പാസാക്കി; ലോക്സഭയിൽ കടുത്ത പ്രതിക്ഷേധം

കടുത്ത പ്രിതിപക്ഷ എതിർപ്പിനിടയിലും വിബിജി റാം ജി ബിൽ പാസാക്കി ലോക്സഭ.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 18, 2025, 04:42 PM IST
  • പ്രതിക്ഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബിൽ വലിച്ചു കീറി സ്പീക്കറിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു.
  • ശീതകാല പാർലമെൻ്റ് നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ബിൽ പാസാക്കിയത്.

Read Also

  1. Sexual Assault: വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Kerala DL-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-31 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Gold Rate 17 December 2025: സ്വർണ്ണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 480 രൂപ!
7
Gold rate
Kerala Gold Rate 17 December 2025: സ്വർണ്ണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 480 രൂപ!
Mahalakshmi Rajayoga: ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും
7
Mahalaxmi Rajayoga
Mahalakshmi Rajayoga: ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും
Shani Nakshathra Gochar: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ആകസ്മിക നേട്ടങ്ങൾ!
8
Saturn Transit
Shani Nakshathra Gochar: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ആകസ്മിക നേട്ടങ്ങൾ!
VB-G RAM G Bill: വിബിജി റാം ജി ബിൽ പാസാക്കി; ലോക്സഭയിൽ കടുത്ത പ്രതിക്ഷേധം

ഡൽഹി: കടുത്ത പ്രിതിപക്ഷ എതിർപ്പിനിടയിലും വിബിജി റാം ജി ബിൽ പാസാക്കി ലോക്സഭ. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് പകരം വരുന്ന വിബിജി റാം ജി ബില്ല് പാസാക്കിയത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് മറികടന്നാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് മാറ്റുകയല്ല ചെയ്തതെന്നും പുതിയ പദ്ധതിയാണെന്നും കൃഷി മന്ത്രി ശിവരാജ്സിംഗ് ചൗഹാൻ സഭയില്‍ പറഞ്ഞു. പ്രതിക്ഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബിൽ വലിച്ചു കീറി സ്പീക്കറിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ഷാഫി പറമ്പിൽ, ഹൈബി ഈഡൻ, ഡിൻ കുര്യാക്കോസ് എന്നീ കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ സ്പീക്കറിനു താഴെയുള്ള മേശപ്പുറത്ത് കയറി പ്രതിക്ഷേധിച്ചു.  ശീതകാല പാർലമെൻ്റ് നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് ബിൽ പാസാക്കിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

എന്താണ് വിബിജി റാം ജി പദ്ധതി

രാജ്യത്തെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ സുരക്ഷയിൽ നിർണ്ണായക മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട്, ദശകങ്ങളായി നിലവിലുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിന് (MGNREGA) പകരം പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന, കൃഷി മന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ ഡിസംബർ 16 ന് ലോകസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച 'വികസിത് ഭാരത് - ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്‌ഗാർ ആൻഡ് ആജീവിക മിഷൻ ബിൽ 2025' (VB G RAM G) രാജ്യത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ ബില്ലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ വർദ്ധനവാണ്. നിലവിലെ 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ഗ്യാരണ്ടിക്ക് പകരം, അവിദഗ്ധ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ഓരോ ഗ്രാമീണ കുടുംബത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 125 ദിവസത്തെ വേതന തൊഴിൽ നിയമപരമായ ഉറപ്പോടെ നൽകുമെന്ന് ബിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 2047 ഓടെ ഇന്ത്യയെ ഒരു വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുക എന്ന 'വികസിത് ഭാരത്' ലക്ഷ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആധുനിക നിയമനിർമ്മാണമാണിതെന്ന് ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവിച്ചു.

ബില്ലിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ നിന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് ഒഴിവാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. പാർലമെന്റ് സമുച്ചയത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നിരവധി പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജനക്ഷേമ പദ്ധതിയായിരുന്നു എംജിഎൻആർഇജിഎ. ആ പദ്ധതിയുടെ പേര് മാറ്റുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, സഭാ നടപടികളിലെ കീഴ്‌വഴക്കങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും പരാതിയുണ്ട്. ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടാതെ നേരിട്ട് സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പ്രതിപക്ഷം ചോദ്യം ചെയ്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

VB-G RAM G Bill

Trending News