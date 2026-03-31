DGCA: ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷന് ഇനി പുതിയ തലവന്‍; വീർ വിക്രം യാദവ് പുതിയ മേധാവി

ഇന്ത്യയിലെ വ്യോമയാന നിയന്ത്രണ ഏജൻസിയായ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷന് ഇനി പുതിയ തലവന്. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വീർ വിക്രം യാദവിനെ പുതിയ മേധാവിയായി നിയമിച്ചു. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിലെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വീർവിക്രം യാദവിന് പുതിയ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചത്. ഹരിയാന കേഡറിലെ 1996 ബാച്ച് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വീർ വിക്രം യാദവ്. ഡിജിസിഎ ഡയറക്ടർ ജനറലായിരുന്ന വിക്രം ദേവ് ദത്തിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ നിയമനം.
